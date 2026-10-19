Закон как моральная отдушина: исповедь следователя-криминалиста из Уфы

В кабинете старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СКР по РБ Ирины Рябушкиной — аромат остывшего кофе и старой бумаги. На столе — стопка томов уголовного дела, рядом какая-то сложная техника. За окном шумит Уфа, а в этих папках замерла чья-то страшная история. Ирина Викторовна посвятила следствию почти 20 лет. Мы встретились, чтобы поговорить о том, как на самом деле пахнет место преступления, почему современные технологии пасуют перед человеческой хитростью и что заставляет умную и самодостаточную женщину каждый день погружаться «в изнанку мира».

(Раскладываю свои «помогаторы»: диктофон, телефон, фотоаппарат. В руках — блокнот с ручкой. Осматриваюсь. Начинаем…)

— Ирина Викторовна, вы в 2007 году пришли в Центральный межрайонный следственный отдел, когда женщин-следователей в Башкирии можно было пересчитать по пальцам. Как родители отпустили дочь в эту профессию?

— (Собеседница улыбается, поправляя стопку бумаг) Родители отговорили меня от медицины и истории, сказали: «Иди в юридический, там возможностей больше». Я, честно говоря, металась: хотела стать врачом, даже археологом, подала документы, но в итоге получила юридическое образование. На старших курсах поняла, что гражданское право — это скучная цивилистика, четыре стены кабинета. А вот уголовное — живая работа с людьми, с судьбами. Чувство справедливости у меня обостренное с детства. В садике за девочек заступалась. Для меня закон — это не просто статья кодекса, это моральная отдушина для потерпевшего. Даже если преступника не могут посадить из-за сроков давности, сам факт того, что суд признал его виновным, дает людям облегчение. Они знают, что он осужден.

— Помните свой первый выезд: тот момент, когда теория закончилась и началась практика?

— Февраль 2008 года. Я выехала на место преступления в качестве дежурного по Кировскому району. Мужчина в окровавленной одежде сам явился в отдел полиции и сообщил, что голоса приказали ему убить близких. Мы приехали на место… (на секунду замолкает, глядя в окно) Мать он ударил топором — она выжила просто чудом. А годовалого малыша зарезал. Это был единственный, поздний ребенок в семье. Меня потрясло не столько само зверство, сколько то, как страдали родители. Я видела их глаза, слышала этот вой. Убийцу признали невменяемым, отправили в психиатрическую больницу, но решение работать следователем во мне тогда не дрогнуло, хотя многие ломаются на первом же выезде.

— Но розовые очки разбились о реальность? То, как нам показывают следователей в фильмах и сериалах, не имеет ничего общего с действительностью?

— В сериалах следователь занимается одним делом, красиво ходит в плаще и пьет кофе. В реальности у меня был рекорд — пятнадцать дел в производстве одновременно. Плюс материалы доследственных проверок. Мы ночевали в кабинетах, чтобы успеть направить дело прокурору в срок. А главное отличие — в кино всё красиво. В жизни первый год ты ничего не знаешь, тебе дают легкие дела, и ты постоянно боишься ошибиться, написать протокол не так. Мне помогали наставники. Без таких людей в системе, которые подскажут и прикроют, выжить сложно.