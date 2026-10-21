В Башкирии возникли новые очаги возгорания сухой травы

За прошедшие сутки в республике зафиксировано девять случаев загорания сухой растительности. Новые очаги обнаружены в Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Мелеузовском и Хайбуллинском районах, а также в городе Кумертау. Три случая произошли в Баймакском районе. По состоянию на утро 21 октября, из девяти очагов возгорания травы ликвидировано восемь, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.
С начала 2026 года в регионе зафиксировано уже 370 загораний сухой растительности на общей площади более 2654 гектаров. Лесных пожаров с начала года произошло 35 на площади более 289 гектаров.
Ранее в Башкирии синоптики сообщили об ухудшении погоды.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.