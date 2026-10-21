В Башкирии возникли новые очаги возгорания сухой травы

За прошедшие сутки в республике зафиксировано девять случаев загорания сухой растительности. Новые очаги обнаружены в Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Мелеузовском и Хайбуллинском районах, а также в городе Кумертау. Три случая произошли в Баймакском районе. По состоянию на утро 21 октября, из девяти очагов возгорания травы ликвидировано восемь, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

С начала 2026 года в регионе зафиксировано уже 370 загораний сухой растительности на общей площади более 2654 гектаров. Лесных пожаров с начала года произошло 35 на площади более 289 гектаров.

Ранее в Башкирии синоптики сообщили об ухудшении погоды.