В Башкирии синоптики сообщили об ухудшении погоды

21 октября по востоку республики порывы ветра будут достигать 18 м/с. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 м.
По информации Башгидромета, осадков не ожидается, ветер северо-западный умеренный, по востоку порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4, +1°, днем +9, +14°.
Вместе с тем в отдельных юго-восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее мы сообщали про сильный природный пожар в Баймакском районе Башкирии, где горела в поле сухая трава.
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