В Башкирии синоптики сообщили об ухудшении погоды

21 октября по востоку республики порывы ветра будут достигать 18 м/с. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 м.

По информации Башгидромета, осадков не ожидается, ветер северо-западный умеренный, по востоку порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4, +1°, днем +9, +14°.

Вместе с тем в отдельных юго-восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее мы сообщали про сильный природный пожар в Баймакском районе Башкирии, где горела в поле сухая трава.