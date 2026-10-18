Многодетный отец из Башкирии поделился секретом семейного счастья

«Сегодня отмечаем День отца — хороший повод рассказать о нашем земляке, — отметил в канале „Макс“ исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельядев. — Раис Кинжабаевич вырос в большой семье и продолжил традицию многодетности. Вместе с супругой Римой Рафаиловной воспитал девятерых детей. С малых лет приучал их к труду, учил ценить хлеб и держаться друг за друга. Сегодня дети взрослые: среди них врач-терапевт, хореограф, строитель, водитель, глава сельского поселения и депутат районного Совета. Супругов радуют 17 внуков и шесть правнуков».

Много лет Раис Рахматуллин занимался коневодством, обучал верховой езде, участвовал в скачках и занимал призовые места. Сейчас плетёт камчи, сохраняя старинное ремесло. В 2024 году при его участии на месте бывшего села Большая Казанка установили памятный знак.

Супруга Рима Рафаиловна играет на кубызе, сочиняет стихи, участвует в работе женсовета и совета ветеранов. Вместе они организуют праздник «Урам байрамы», участвуют в программе «Молоды душой», проводят на сабантуе мастер-классы.

«Раис Кинжабаевич удостоен медали „Отцовская доблесть“ в номинации „Хранитель традиций“, супруга — ордена „Материнская слава“, вместе — медали „Любовь и верность“. Своим примером они учат детей работать, беречь семью, быть полезными односельчанам. Благодарю семью Рахматуллиных и поздравляю всех отцов республики с праздником!» — резюмировал Александр Шельдяев.

О том, как в Башкирии воспитывают чемпионов и защитников Отечества, читайте в статье Башинформа.