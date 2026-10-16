Ко Дню отца: как в Башкирии воспитывают чемпионов и защитников Отечества

В Башкирии отношение к отцам — уважительное, что глубоко укоренено в культурном коде всех народностей республики и поддерживается государственной политикой. Глава региона Радий Хабиров неоднократно говорил о том, что семья и уважение к родителям — это основа будущего республики. Сам отец четверых детей, он подчеркивает: «Нет большего счастья, чем дети. И чем их больше — тем лучше!»
«Я миссию отцов и миссию родителей вижу в том, чтобы они подольше были со своими детьми. Я все-таки считаю, что здорово, когда ребенок все-таки ориентирован на родителей. Когда родители нормальные, почему нет? Просто чуть больше душевных усилий, душевной энергии надо на это тратить. Дети, семья — это главное», - говорил ранее руководитель Башкортостана.
Наш первый герой — Рифат Минияров из села Раевский Альшеевского района, мастер спорта России по тяжелой атлетике, победитель конкурса «Отцовская доблесть» и основатель настоящей спортивной династии. Трое его детей — мастера спорта, а некоторые воспитанники сегодня с оружием в руках защищают интересы России.
Сам Рифат Рифович в спорт пришел случайно: в школьной котельной учитель физкультуры на общественных началах организовал секцию тяжелой атлетики. За плечами тренера — техникум физкультуры в Стерлитамаке, Уральская государственная академия физической культуры. Сегодня он воспитал более 10 мастеров спорта России и 15 кандидатов в мастера.
Спорт стал делом жизни и для всей его семьи. У Рифата Рифовича и его супруги трое детей: старший сын Ришат (33 года), дочь Альбина (26 лет) и младший сын Булат (18 лет). Все они — мастера спорта по тяжелой атлетике.
Путь в спорт для каждого был своим. Старший сын и дочь буквально выросли в зале.
«Всем двором они ходили в спортзал к нам, и практически все стали спортсменами», — говорит отец.
Дочь Альбина пришла в зал случайно: пока мама работала в смену, отец забирал шестилетнюю девочку на вечернюю тренировку.
«Она сидела со мной на тренировках, рисовала, а потом говорит, тоже попробую. Я думал, для нее это просто игра, а через пару месяцев она уже наравне с мальчишками занималась», — с гордостью рассказывает тренер.
Альбина полностью оправдала надежды: она с отличием закончила институт, выиграла первенство России среди студентов, первенство России и Спартакиаду России.
Старший сын Вадим нашел свое счастье в спорте — его супруга тоже мастер спорта, бронзовый призер Европы по тяжелой атлетике. Сейчас семья живет в Краснодаре, у них уже подрастают свои дети: внучка пошла в первый класс, а внук ходит в садик.
Особая гордость тренера — его воспитанники, братья Латыповы, которые сегодня защищают Родину в зоне специальной военной операции.
«Оба мастера спорта. Выросли в обычной семье, без отца. Троечники, конечно, были, хулиганы, но в итоге стали такими ярыми защитниками Отечества, — говорит Рифат Рифович. - Старший, Вадим, ушел с первых дней как военнообязанный, служил сверхсрочную службу в Сирии. Младший, Раиль, был комиссован после тяжелого ранения, долго лечился в госпитале в Санкт-Петербурге, но сейчас уже на ногах. Одного из них недавно наградил Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Герой эту награду оставил прямо в нашем спортзале во время отпуска, и сказал, что это наша общая награда. Я, конечно, был очень тронут».
Сейчас в зоне СВО продолжают служить трое тяжелоатлетов - воспитанников Миниярова.
По его словам, главный секрет воспитания кроется в строжайшей дисциплине и личном примере. Спорт, по его мнению, — лучший фундамент для формирования характера.
«У нас всегда была дисциплина на первом месте: дисциплина, порядок, честность, постоянство. Все по распорядку, по расписанию. Тренировка, утренняя зарядка, баня, питание — всё строго», — подчеркивает он. - Спорт помогает и в труде, и в учебе».
При этом тренер признает, что современные дети стали слабее и сам ходит по школам и дворам, проводя отбор будущих спортсменов.
«Я 30 лет работаю. Раньше каждый пацан в 3-5 классе мог подтянуться 5-6 раз. А сейчас — очень редко, — сетует он. — Сейчас все в телефонах, гаджетах, и учителя в школах дают много заданий, спорт уходит на второй план».
Своим коллегам-отцам Рифат Рифович дает простой, но жесткий совет:
«Жалеть не надо детей, воспитывать надо трудом. Только труд, дисциплина, режим. Нас вот никогда не жалели - мы и пололи, и копали, и кололи. Потому и крепкие. Я всегда старался, чтобы мои дети были, во-первых, честными людьми. Чтобы всегда, что бы там не случилось, говорили правду. И была дисциплина. И, конечно, чтобы они были настоящими патриотами малой родины, нашей Родины», — подытожил обладатель награды «Отцовская доблесть».
Павел Арефьев из Бижбулякского района - ветеран системы МВД и отец троих сыновей. Его средний сын, 28-летний Антон, геройски погиб в зоне специальной военной операции, выполняя задачи в составе спецназа ГРУ. За мужество он был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».
По словам семьянина, он воспитывал детей так же, как когда-то воспитывали его самого.
«Главными принципами в семье всегда были дисциплина и строгость. Как отец сказал, так и есть. Никаких отклонений. Меня, конечно, только пороли в детстве, но вот моим этого не досталось.
Я считаю, что пацан должен и молоток уметь держать в руке, и отвёртку, и лопату, и вилы. Наши сыновья с детства были приучены к тяжелому крестьянскому труду и умению постоять за себя. Чтобы был защитником в семье, чтобы был главой семьи, чтобы дети его любили, уважали. И вообще, чтобы люди смотрели и понимали, что вот идет мужик. Который может, если что, и за себя постоять, и семью защитить», — формулирует отцовскую задачу Арефьев-старший.
В 2024 году в семью Арефьевых пришла беда. Антон, средний сын, принявший решение уйти на СВО еще в 2022 году, погиб во время боевого выхода. К тому времени он прослужил в разведке год и восемь месяцев.
«Они выходили, как он говорил, "на работу". Дней 10-14 они были вне связи, потом неделю отдыхают и обратно. В тот день на них налетели дроны. У него была перебита бедренная артерия. Рядом никого не было. Он просто не успел наложить себе жгут. Погиб. У них это называется "вытек"», — с дрожью в голосе вспоминает отец.
Семья переживает горе сообща. У Павла Семеновича и Елены Павловны подрастают четверо внуков. У погибшего Антона остался признанный сын. Батей пенсионера называет и его племянник, дети — зовут дедом. Старший сын Федор работает на севере в Сургуте, у него трое детей. Младший живет в Самаре и работает юристом в кардиодиспансере. Сам ветеран сейчас работает сторожем в районном доме культуры. Сил ему придает память о среднем сыне и бесконечное уважение к его выбору.
Отвечая на вопрос о миссии отца, Павел Семенович формулирует ее просто и жестко:
«Главная миссия отца — быть Отцом. Вырастить достойных людей, достойных мужиков».
Сахи Довлатов родом из Таджикистана, переехал в Бирск в 2002 году, здесь пустил корни. Когда началась специальная военная операция, представитель воинской династии не смог остаться в стороне. В 2022 году он ушел добровольцем в отряд «Барс» одним из первых в республике.
Его боевой путь оборвался в 2023-м тяжелым ранением: поднимая сослуживцев в атаку на горячем участке, Сахи Азамович получил тяжелейшие химические ожоги рук, ног и лица. За этот подвиг он награжден медалью «За отвагу» и медалью генерала Шаймуратова.
«Наша семья вся военная. У меня и братья, и отец — все военные. — говорит он. — Из десяти детей в нашей семье пятеро служили в зоне СВО. К сожалению, один из братьев, Хусейн, погиб в 2023 году».
Сахи Азамович — многодетный отец. У него пять детей: четыре дочки подряд и долгожданный сын, родившийся в 2025 году. По мнению ветерана, роль отца в многодетной семье — это прежде всего огромная ответственность, которую нужно делить с супругой поровну.
Семья живет в селе Лачентау, ведет хозяйство с лошадьми и коровами, но главным своим делом мужчина считает помощь фронту. Он создал благотворительный фонд «Вместе», который сегодня отправляет на передовую гуманитарные конвои из Бирска: маскировочные сети, автомобили, продукты. К работе подключены школы, администрация и церковь.
«Если мы сейчас не решим эту задачу, то наши дети не будут жить в радости. Мы обязаны вернуть стране тот покой, который наши деды обеспечили нам на 90 лет. Если не мы, то кто? Для меня понятия Родины и чести — не пустое место. Я дал присягу, это очень важно. Для меня Родина — это не пустые слова», — подытоживает ветеран СВО и обладатель награды «Отцовская доблесть».
Сергей Чехонин — активный деятель поискового движения, участник уфимского поискового отряда «Обелиск», по профессии - арборист (альпинист-высотник). Путь уфимца к высоте и экспедициям начался со случайности. В школьные годы посещал клуб юного моряка в Черниковке, а после увлекся скалами, пещерами и горами.
В настоящее время его главный и самый ответственный проект — воспитание двоих детей, учеников 4 и 5 классов. Сына и дочь Сергей Александрович погружает в атмосферу поискового движения с раннего детства. Сын был представлен к нагрудному знаку минобороны еще в детском саду — все нормативы для него уже были выполнены, хотя официально получить награду можно только в 18 лет. Дети участвуют в официальных мероприятиях «Поискового движения России» и тематических выставках.
Отец уверен, что главное в воспитании — вовремя остановиться, чтобы не вызвать отторжения.
«Это самая большая проблема современности, — говорит Сергей Чехонин. — Когда ребенка с детства поднимают на высоту 4000 метров, он в какой-то момент говорит: "Чего я на природе не видел? Можно я лучше дома останусь"».
Поэтому в семье действует правило баланса. Как только походы или экспедиции становятся для детей обузой, отец дает им передышку. Сейчас график выездов стал реже — плотное расписание тренировок в школе олимпийского резерва, где сын и дочь занимаются греблей на байдарках, часто совпадает с поисковыми сезонами.
Помимо походов и активностей, фундаментом воспитания в семье Чехониных служат два принципа: самообразование и критическое мышление. Каждый вечер семья выделяет около часа на разговоры, но это не лекции. Отец учит детей анализировать прожитый день.
«Мы берем ситуацию и разбираем: "А здесь ты поступил правильно? А как можно было сделать иначе?" Чтобы они сами пробовали разобраться», — рассказывает поисковик.
Дисциплина в доме с собственным участком возложена на детей: уход за собакой и кошкой, уборка. За порядок без напоминаний полагается гарантированная «недельная премия» в 500 рублей.
«Это не поощрение. Ты точно знаешь, что у тебя есть 500 рублей, если ты не косячишь», — говорит Сергей.
Главным же инструментом воспитания Сергей Чехонин считает личный пример, а главным качеством отца — умение вовремя замолчать.
«Детям можно подавать пример только личными поступками. Ну, и всё-таки я считаю, что не перегружать, а больше слышать ребёнка», — резюмирует еще один обладатель награды «Отцовская доблесть».
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