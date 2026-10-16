Ко Дню отца: как в Башкирии воспитывают чемпионов и защитников Отечества

В Башкирии отношение к отцам — уважительное, что глубоко укоренено в культурном коде всех народностей республики и поддерживается государственной политикой. Глава региона Радий Хабиров неоднократно говорил о том, что семья и уважение к родителям — это основа будущего республики. Сам отец четверых детей, он подчеркивает: «Нет большего счастья, чем дети. И чем их больше — тем лучше!»

«Я миссию отцов и миссию родителей вижу в том, чтобы они подольше были со своими детьми. Я все-таки считаю, что здорово, когда ребенок все-таки ориентирован на родителей. Когда родители нормальные, почему нет? Просто чуть больше душевных усилий, душевной энергии надо на это тратить. Дети, семья — это главное», - говорил ранее руководитель Башкортостана.

Воспитывать детей надо трудом: как тренер из Альшеевского района вырастил династию мастеров спорта и защитников Отечества

Наш первый герой — Рифат Минияров из села Раевский Альшеевского района, мастер спорта России по тяжелой атлетике, победитель конкурса «Отцовская доблесть» и основатель настоящей спортивной династии. Трое его детей — мастера спорта, а некоторые воспитанники сегодня с оружием в руках защищают интересы России.

Сам Рифат Рифович в спорт пришел случайно: в школьной котельной учитель физкультуры на общественных началах организовал секцию тяжелой атлетики. За плечами тренера — техникум физкультуры в Стерлитамаке, Уральская государственная академия физической культуры. Сегодня он воспитал более 10 мастеров спорта России и 15 кандидатов в мастера.

Спорт стал делом жизни и для всей его семьи. У Рифата Рифовича и его супруги трое детей: старший сын Ришат (33 года), дочь Альбина (26 лет) и младший сын Булат (18 лет). Все они — мастера спорта по тяжелой атлетике.