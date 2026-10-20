В Уфе обсудили, как 3D-моделирование повышает безопасность промышленных объектов

Внедрение 3D-моделирования позволяет практически полностью исключить проектные ошибки и повысить уровень промышленной безопасности на опасных производствах. Об этом заявили эксперты на научно-технической конференции, организованной уфимским филиалом «РН-Проектирование Добыча» (входит в периметр «Роснефти»). Мероприятие объединило около 300 специалистов, обсуждавших цифровую трансформацию нефтегазовой отрасли.

Ключевым событием конференции стала презентация Единого каталога 3D-изделий – инновационной разработки компании. Уникальная программа насчитывает более 150 тысяч трехмерных деталей, из которых составляются информационные модели кустовых площадок скважин и целых месторождений. Развитие каталога происходит в сторону разработки динамических 3D-изделий, каждое из которых в среднем заменяет более тысячи комбинаций одной детали или конструкции. В каталоге на данный момент насчитывается 285 таких изделий. Их применение в 3D-моделировании ускоряет работу и повышает точность проектирования промышленных объектов.

Особое внимание на мероприятии было уделено опыту обучения сотрудников технологиям информационного моделирования. Учебный центр уфимского филиала «РН-Проектирование Добыча» представил современные образовательные методики, позволяющие эффективно переходить от традиционного 2D-проектирования к информационному моделированию. Слушатели курсов выполняют творческие задания и разбирают готовые проекты, моделируют производственные процессы. По результатам обучения сотрудники института демонстрируют созданные ими информационные модели. За три года более 200 человек обучились применению новых технологий.

Ярким моментом конференции стал конкурс цифровых моделей среди предприятий «Роснефти». Победу одержал проект реконструкции кустовой насосной станции от уфимских специалистов, включающий более 15 тысяч элементов различного оборудования.

«Целый год наша команда трудилась над цифровой моделью кустовой насосной станции. Всё началось с изучения технологических процессов и расчетов параметров оборудования. Полученные результаты легли в основу объёмной 3D-модели, которую добывающее предприятие будет применять для реконструкции промышленной площадки. Наша работа показала, как современные методы повышают эффективность проектирования и в конечном итоге всего строительства», - комментирует один из авторов проекта Варвара Алимжанова.

Параллельно с основным конкурсом прошел трехмесячный онлайн-турнир по созданию информационной модели технологической площадки. В соревновании участвовали пять команд проектных институтов, победу одержала разработка тюменского проектного института.

Эксперты отрасли, подводя итоги конференции, подчеркнули высокую эффективность 3D-моделирования для промышленных объектов. Внедрение цифровых технологий позволило практически полностью исключить проектные ошибки и значительно повысить уровень промышленной безопасности за счет оптимизации компоновки оборудования.

Участники конференции пришли к выводу, что накопленный опыт создает прочную основу для дальнейшего развития инновационных подходов в проектировании и эксплуатации промышленных объектов.