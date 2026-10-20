Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие дни, было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Нерабочий день перенесен с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Нерабочими также будут следующие дни: 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября.

Ранее в Башкирии определили даты мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2027 году.