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14:33 (UTC+5), 15 Октября 2026

Учалинские горняки провели осенний кросс для школьников

14 октября в Учалах состоялся осенний кросс среди учащихся, собравший 298 юных спортсменов города и района.

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Анна Рахимова предоставлено пресс-службой Учалинского ГОКа
Фото: Анна Рахимова | предоставлено пресс-службой Учалинского ГОКа

Легкоатлетические забеги прошли в трех возрастных категориях: 5-6, 7-8 и 9-11 классы. Все участники — отдельно юноши и отдельно девушки — преодолели дистанцию в 1 км. Организатором соревнований на призы выступил Учалинский ГОК. Спортивное состязание такого рода было организовано впервые.

— Наше сотрудничество со школами традиционно включает образовательные проекты: инженерные классы, онлайн-школу, научно-технические конкурсы и конференции. Теперь мы решили проводить и спортивные мероприятия. Всем участникам желаю получить удовольствие от сегодняшних стартов и достичь поставленных целей, — выступила на торжественном открытии начальник управления по персоналу Учалинского ГОКа Людмила Андросенко.

Всего состоялось 12 стартов, по результатам которых лидеров определили в личном и командном зачетах. Победители и призеры личного зачета получили смарт-часы, портативные колонки и наушники. В командном зачете были вручены кубки. Первое место заняла команда лицея № 1, второе место — спортсмены СОШ № 10, третье место у представителей СОШ №5.

— Легкой атлетикой я занимаюсь с 2022 года — мне нравится. Сегодня было сложно, но я постаралась всю дистанцию держаться возле лидеров, ближе к концу ускорилась и смогла обойти соперницу, — рассказала пятиклассница Алия Тайфурова, выигравшая забег первых двадцати участниц.

Анна Рахимова предоставлено пресс-службой Учалинского ГОКа
Анна Рахимова предоставлено пресс-службой Учалинского ГОКа
Анна Рахимова предоставлено пресс-службой Учалинского ГОКа
Фото: Анна Рахимова | предоставлено пресс-службой Учалинского ГОКа
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