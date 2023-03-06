Визит Чернышенко, напутствие Главы хоккеистам, новый набор добровольцев на СВО. Главное в Башкирии

Путин присвоил женщине из Башкирии высокое звание; что Хабиров показал Чернышенко и что в республике впечатлило вице-премьера; наши в МГИМО; какой урок преподал 2021 год; как министр просвещения поддержал башкирскую студентку; кого примут в новые башбатальоны. Все важные новости минувшей недели – в одном материале «Башинформа».
27 февраля Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, матери 13 детей Альбине Хайдаршиной. Она первая в республике получила это высокое звание после его возобновления. Звание «Мать-героиня» было учреждено в стране еще в 1944 году, а в последний раз его вручали в 1991-м, узнал Башинформ. В августе 2022 года Президент РФ подписал указ о возвращении высокого звания. Его и 1 млн рублей могут получить женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Всего в республике 60 таких семей.
В этот же день Радий Хабиров наградил добровольцев-спасателей из Башкирии, которые помогли ликвидировать последствия масштабного землетрясения в Турции. Награду из рук Главы РБ получили начальник центрального ПСО аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по ЧС Денис Габдрахимов и начальник отдела ведомства Надежда Отвесова, начальник ПСО управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев. «Помощь была очень уместной и высокопрофессиональной», - отметил Глава республики.
От имени президента Турции башкирских спасателей поблагодарил и генконсул этой страны в Казани Исмет Эрикан.
3 марта в Башкортостане с рабочим визитом побывал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Его программа была очень насыщенной. Так, в уфимской Черниковке Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров открыли новый крытый футбольный манеж, возведенный по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Вице-премьер вручил детско-юношеским командам Уфы сертификат на футбольную экипировку, а Глава - сертификат на 1 млн рублей трем лучшим сельским тренерам. Также они дали старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой».
Высокие гости посетили научно-образовательный центр «Роснефть» — УГНТУ». Он оснащен новейшим оборудованием, часть из которого не имеет аналогов, в том числе учебная буровая установка. Из-за наплыва иностранных студентов в вузе не хватает мест в общежитиях. Вице-премьер отметил, что даст поручения по строительству общежития для УГНТУ.
Также ознакомились с работой передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий. В школе молодые учёные занимаются проектированием и изготовлением современных электротехнических комплексов для авиационной и транспортной промышленности, к примеру, электросамолетов и БПЛА.
«То, чем вы занимаетесь, крайне важно», - отметил Чернышенко на встрече с молодыми учеными Евразийского НОЦ. «Важно, чтобы интеллектуальная собственность и все патенты оставались в наших руках. Наша способность масштабировать собственную технологию и его коммерциализировать её — это и есть технологический суверенитет», — пояснил вице-премьер. По его словам, на 2023–2024 годы предусмотрена поддержка российских НОЦ в размере 5 млрд руб. Будут строиться кампусы, которые станут своеобразным «местом силы».
«Ваша задача — двигать науку, наша — поддерживать вас», — сказал ученым Радий Хабиров. В этом году для сотрудников НОЦ республиканский бюджет выделяет 200 млн руб. на улучшение жилищных условий и стажировки. Уже в конце года в Уфе откроет двери IQ-парк будущего межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня. «Здесь будут и стартапы, и коворкинги, современная среда для студенческой научной активности и творчества», - рассказал Хабиров вице-премьеру на площадке будущего кампуса.
Башкирия - пример эффективного использования инструментов поддержки науки и образования, «на которые могут равняться другие субъекты», отметил Чернышенко, особое внимание уделив тому факту, что 22 человека из республики стали победителями программы студенческого стартапа и выиграли по 1 млн рублей для создания своего дела.
На первом фестивале «Terra Bashkiria. Туристический сезон 2023» в уфимском «Арт-квадрате» Дмитрий Чернышенко ознакомился с туристическим потенциалом республики. В этом году по туристическому нацпроекту в Башкортостан привлекли рекордные 550,2 млн рублей, это в 10 раз больше, чем в 2022-м. По словам вице-премьера, республика имеет огромный туристический потенциал.
«Башкортостан является хорошим примером динамичного развития практически во всех отраслях экономики», - отметил Дмитрий Чернышенко на встрече с Радием Хабировым. По уровню производства, инвестклимату, по спортобъектам, в рейтинге научно-технологического развития, сказал он. «По прошлому году индекс промышленного производства составил 102,7 процента. За три года прирост инвестиций у нас — более 30 процентов», — рассказал Глава о социально-экономическом развитии Башкирии и поблагодарил за поддержку.
Также Дмитрия Чернышенко впечатлила работа ЦУРа Башкирии, он призвал поделиться этим опытом с другими регионами. В ЦУРе Правительство РБ подписало соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ. Данные региона по социально-экономическому и научно-техническому развитию будут использовать для разработки предложений руководству страны. Чернышенко заверил, что федеральное правительство продолжит поддерживать регион в его поступательном развитии.
В ходе визита Дмитрий Чернышенко возложил в Уфе цветы к памятнику Шаймуратова, посетил новый туристско-информационный центр, встретился с верховным муфтием Талгатом Таджуддином и митрополитом Уфимским и Башкортостанским Никоном, а также принял участие в православной службе в соборе Рождества Богородицы, сообщил Башинформ.
В 2022 году Башкирия добилась многократного снижения площадей лесных пожаров и перевыполняет план по лесовосстановлению. Об этом стало известно 2 марта после встречи Главы Башкортостана с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым в Уфе. На встрече обсуждалась укомплектованность региона лесопожарной техникой, а также реализация мер по сохранению лесов. По словам Хабирова, засушливый 2021 год был сложным и преподал хороший урок. В результате закупили техники и 2022-й год «уже встретили очень серьезно». «По этому году у нас есть полная готовность техники и людей к весеннему и летнему пожароопасному периоду», - отметил Хабиров.
Как отметил глава Рослесхоза, Башкирия в топ-5 регионов в стране по охране лесов от пожаров. Также республика перевыполняет план по лесовосстановлению, «то есть сажается больше, чем гибнет и вырубается лесов», сказал он. «По России площадь лесных пожаров сократилась в 2022 году в три раза, по Башкирии - еще больше», - заявил в Уфе руководитель Рослесхоза на заседании итогового совещания по эффективности исполнения полномочий в области лесных отношений регионами России в ПФО. На заседании наградили лучших работников лесного хозяйства ПФО. Среди них глава минлесхоза РБ Марат Шарафутдинов, замдиректора Управления лесничествами РБ Наталья Михайлова и другие.
1 марта стартовал плей-офф Кубка Гагарина. В этот день Глава Башкирии пришёл в «Уфа-Арену», чтобы поддержать хоккеистов «Салавата Юлаева» перед первым матчем игр на вылет. «От имени жителей республики благодарю за блестящую игру. Вы достойно прошли сезон», - сказал Радий Хабиров игрокам и тренерам клуба. Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте Восточной конференции. По словам Хабирова, после ухода легионеров «сформировалась плеяда молодых воспитанников башкирского хоккея и опытных игроков». «Кубок Гагарина надо брать», - подчеркнул он и призвал не стесняться амбициозных планов.
В свою очередь «юлаевцы» поблагодарили руководство республики за поддержку и заверили, что приложат все усилия для достижения максимального результата. Пока счет первых матчей «Салавата Юлаева» с «Адмиралом» 1-2 в пользу владивостокцев.
Башкирия лидирует в стране по выдаче социальных сертификатов, узнал Башинформ. Так, в прошлом году в республике было выдано 36 тысяч таких сертификатов на 662 млн рублей, сообщили в правительстве РБ. В целом за последние три года финансирование соцсферы в республике выросло в 1,5 раза, в том числе за счет внедрения новых проектов. Так, в 2022 году регион вошел в число пилотных по внедрению социального заказа. Кроме того, республика второй год выступает пилотным регионом по созданию системы долговременного ухода, а в 2022-м в каждом районе и городе создали службы социальных координаторов. Как в республике оказывается социальная помощь - читайте здесь.
28 февраля в Москве Глава Башкирии прочитал лекцию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) и встретился со студентами из республики. Как узнал Башинформ, в МГИМО учатся 65 студентов из Башкирии. В вузе действуют программы целевого обучения выпускников из республики. Будущим дипломатам Глава рассказал о внешнеэкономической деятельности регионов России на примере Башкирии. В частности, что «сегодня две трети нашего экспорта составляет несырьевой неэнергетический экспорт». В числе стран-лидеров по экспорту из Башкортостана — Китай, Нидерланды, Казахстан, Латвия, Турция. Несмотря на санкции, предприятия республики продолжали экспортировать продукцию в 112 стран мира. Реализуются совместные с иностранными инвесторами проекты более чем на 11 млрд рублей. Глава предложил студентам написать эссе «Почему я хочу работать в представительстве Республики Башкортостан в зарубежной стране», с указанием страны по выбору, а лучшего автора обещал назначить на должность в одном из наших представительств в зарубежных странах. Также они могут пройти практику в представительствах и на предприятиях республики.
По словам студентов, лекция Главы РБ была очень полезной, они получили ответы на свои вопросы и многие захотели вернуться на работу в Башкирию.
«Вы — честь и гордость Башкортостана», - отметил Радий Хабиров на встрече со студентами из республики в Москве. По его мнению, «идеальная картина была бы в том, если бы вы, получив образование, вернулись домой в республику». Глава рассказал студентам, что республика входит в десятку регионов-лидеров, формирующих больше половины валового внутреннего продукта страны, и нуждается в молодых квалифицированных специалистах. «Нам нужно создать инфраструктуру взаимного общения», - сказал Хабиров и предложил в московском полпредстве Башкирии открыть специальный центр, куда бы могли обращаться наши студенты со своими предложениями и вопросами. «Республика вас всегда поддержит!» - заверил Глава.
Тем временем 2 марта в России официально открыли Год педагога и наставника. На одной из площадок мероприятия – в Центре знаний «Машук» минпросвещения РФ приняла участие студентка колледжа Башпедуниверситета Зарина Мирабдуллаева, выяснил Башинформ. Будущий учитель - победитель конкурса «ПрофДебют» задала вопрос министру просвещения страны Сергею Кравцову: можно ли разрешить выпускным курсам трудоустраиваться в школу, совмещая работу и учебу?
«Я абсолютно поддерживаю ваше предложение, чтобы старшекурсники могли преподавать в школах», — ответил министр, отметив, что «таким учителям, как вы, нужно создавать все условия для работы». По его словам, «каждому, кто начинает свой путь в профессии, нужен человек, который поделится с ним своим опытом», для этого в стране может появиться всероссийская ассоциация наставников.
В открытии тематического года приняли участие учителя со всех регионов. В своем онлайн-обращении к участникам встречи президент Владимир Путин отметил, что смысл Года наставника в том, чтобы привлечь внимание общества к труду учителей, которые воспитывают настоящих защитников Родины. «Все, что мы делаем во всех сферах жизни, подчинено большой цели — чтобы дети и молодые люди были счастливы, росли в суверенной, свободной стране», — отметил Путин.
В том числе для достижения этой цели в Башкирии начали формировать еще два новых добровольческих батальона для участия в СВО. Как узнал «Башинформ», один из них будет носить имя легендарного «черного генерала» Даяна Мурзина, второй - «Северные амуры». При этом в отряд имени Мурзина примут и мужчин старше 50 лет, с погашенной судимостью. Записаться в добровольцы можно в Уфе на улица Айской, 63. В отряды вступили уже более ста желающих. Также бывший участник СВО с позывным «Уршак» объявил в соцсетях о наборе добровольцев с боевым опытом в отряд «Ватан». С начала СВО Башкирия отправила на передовую три батальона добровольцев, обеспечив их всем необходимым.
Создание в Башкирии новых батальонов поддержали и приехавшие 4 марта домой в отпуск мобилизованные СВО. Они прибыли на автобусах, выделенных по поручению Главы РБ. Ранее, 28 февраля другая партия мобилизованных из Башкирии после отпуска отправилась на передовую.
Бойцы СВО в Башкирии могут пройти лечение в 12 санаториях. На это выделено 100 млн рублей. Курс лечения уже прошли 47 воинов и 60 членов их семей. Действующие меры соцподдержки мобилизованным и членам их семей теперь можно получать в автоматическом режиме через госуслуги. Какие еще важные законы подписал Глава РБ - здесь.
Управление минюста РФ по Башкирии возглавил бывший зампрокурора республики Руслан Зубаиров. Об этом сообщил вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов. «Руслан Зубаиров работал на различных должностях в органах прокуратуры, прошел путь от помощника прокурора Калининского района города Уфы до заместителя прокурора Республики Башкортостан, имеет необходимый багаж знаний и управленческий опыт», - написал он в соцсетях.
5 марта в Башкирии состоялся телемарафон открытой академии «Территория женского счастья», в рамках которой женщины могут получить различную помощь. В телемарафоне приняли участие известные артисты, руководители ведомств, общественные деятели, а также Глава Башкирии Радий Хабиров. В прямом эфире он рассказал, что главное в работе руководителя - это результат, что-то хорошее для людей, когда понимаешь, что не зря прожил это время на свете. «Мне повезло, моя супруга хорошо понимает характер и суть моей работы. В этом плане я чувствую себя очень комфортно», - признался Глава.
Говоря о туристическом потенциале республики, Хабиров отметил, что «Башкортостан — недолюбленный регион — и инвесторами, и жителями, и туристами». Виной тому - отсутствие должной инфраструктуры и продвижения. По его словам, республика богата на туристически привлекательные места и «наша с вами задача — это всё подсветить, создавать новые точки роста». Как, например, на территории Воскресенского медеплавильного завода и пещеры Шульган-Таш. Нашим надежным форпостом на Западе сейчас является Беларусь. Из Уфы в Минск открыли прямой рейс. «Через программу «Башкирское долголетие» мы начнем открывать Беларусь как туристическую Мекку для наших жителей», - рассказал Глава республики.
Также, по его словам, сейчас «идет борьба за светлые умы». Около 65% выпускников Башкирии поступают в наши вузы, а 30% с лишним уезжают. «Здесь мы должны проявить чуткость и внимание, чтобы ребят, получивших отличные знания в столичных вузах, пригласить к себе обратно в Башкортостан», - отметил Хабиров. Комментируя приезд в республику федеральных гостей, Глава заметил, что «обычно руководители ездят туда, где либо всё плохо, либо где очень хорошо. Я склонен думать, что у нас действительно всё неплохо». В завершение Радий Хабиров поздравил женщин с наступающим 8 марта.