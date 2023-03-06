Визит Чернышенко, напутствие Главы хоккеистам, новый набор добровольцев на СВО. Главное в Башкирии

«Вы — честь и гордость Башкортостана», - отметил Радий Хабиров на встрече со студентами из республики в Москве. По его мнению, «идеальная картина была бы в том, если бы вы, получив образование, вернулись домой в республику». Глава рассказал студентам, что республика входит в десятку регионов-лидеров, формирующих больше половины валового внутреннего продукта страны, и нуждается в молодых квалифицированных специалистах. «Нам нужно создать инфраструктуру взаимного общения», - сказал Хабиров и предложил в московском полпредстве Башкирии открыть специальный центр, куда бы могли обращаться наши студенты со своими предложениями и вопросами. «Республика вас всегда поддержит!» - заверил Глава.

Министр поддержал нашу студентку

Тем временем 2 марта в России официально открыли Год педагога и наставника. На одной из площадок мероприятия – в Центре знаний «Машук» минпросвещения РФ приняла участие студентка колледжа Башпедуниверситета Зарина Мирабдуллаева, выяснил Башинформ. Будущий учитель - победитель конкурса «ПрофДебют» задала вопрос министру просвещения страны Сергею Кравцову: можно ли разрешить выпускным курсам трудоустраиваться в школу, совмещая работу и учебу?

«Я абсолютно поддерживаю ваше предложение, чтобы старшекурсники могли преподавать в школах», — ответил министр, отметив, что «таким учителям, как вы, нужно создавать все условия для работы». По его словам, «каждому, кто начинает свой путь в профессии, нужен человек, который поделится с ним своим опытом», для этого в стране может появиться всероссийская ассоциация наставников.

В открытии тематического года приняли участие учителя со всех регионов. В своем онлайн-обращении к участникам встречи президент Владимир Путин отметил, что смысл Года наставника в том, чтобы привлечь внимание общества к труду учителей, которые воспитывают настоящих защитников Родины. «Все, что мы делаем во всех сферах жизни, подчинено большой цели — чтобы дети и молодые люди были счастливы, росли в суверенной, свободной стране», — отметил Путин.

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