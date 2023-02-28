Глава Башкирии прочитал лекцию студентам МГИМО о внешнеэкономической деятельности региона

Сегодня, 28 февраля, в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров прочитал лекцию для студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В одной из больших аудиторий ведущего вуза страны, где готовят дипломатов, руководитель региона посвятил свою лекцию внешнеэкономической деятельности регионов России на примере республики.

Радий Хабиров отметил, что каждый ученый, политик в нашей стране сочтёт за высокую честь выступать в стенах МГИМО — одного из самых авторитетных, престижных университетов России.

«И хотя у меня достаточно большой опыт преподавательской деятельности – долгое время я работал на юрфаке Башкирского госуниверситета – честно признаюсь, испытываю понятное волнение, выступая в этих стенах», - сказал Глава республики.

Он отметил, что Башкортостан — это край с богатой историей и культурой. Регион — крупнейшая по численности в стране национальная республика, где проживают более 4 миллионов человек — представители более 100 национальностей.

Республика богата на уникальные памятники природы и культуры. Во всем мире знают Капову пещеру или по-башкирски Шульган-Таш с рисунками первобытного человека.

Глава республики напомнил, что Башкирия с её живописной природой — популярный туристический край, где в молодые годы отдыхал министр иностранных дел Сергей Лавров, который сплавлялся по горным рекам республики.

Радий Хабиров также рассказал о Евразийском научно-образовательном центре мирового уровня в Уфе, который входит в число лучших в стране. Республика приступает к строительству межвузовского студенческого кампуса. Этот проект одним из первых в стране получил поддержку правительства России.

Руководитель региона подробно остановился на правовых основах ведения внешнеэкономической деятельности регионами России, которая предусмотрена Конституцией страны и рядом федеральных законов.

«Последние три года мы ведем активную работу по развитию нашего внешнеэкономического сектора. Доля экспорта во внешнеторговом обороте никогда не опускалась ниже 80%. Сегодня две трети нашего экспорта составляет несырьевой неэнергетический экспорт. Мы наращиваем экспорт товаров, которые производят наши малые и средние предприниматели, - отметил Радий Хабиров. - По итогам прошлого года внешнеторговый оборот республики увеличился на 10,5%. При этом экспорт вырос на 10%, а уровень импорта в денежном выражении вырос на 12,1%».

По словам Главы республики, в числе стран-лидеров по экспорту из Башкортостана — Китай, Нидерланды, Казахстан, Латвия, Турция. На эту пятерку стран приходится 55% всего башкирского экспорта. Причем по итогам прошлого года предприятия республики продолжали экспортировать продукцию в 112 стран мира. Он также добавил, что в условиях санкционного давления на Россию перечень стран, с которыми ведутся торговые операции, поменялся незначительно.

Радий Хабиров обратил внимание, что для успешной внешнеэкономической деятельности любого субъекта необходимо личное участие, активность руководителя региона. В этой связи Глава региона вспомнил о тесном сотрудничестве Башкортостана с Республикой Беларусь и Казахстаном не только в экономике, но и в других сферах.

«У нас активно применяются федеральные меры поддержки Российского экспортного центра по предоставлению субсидии на сертификацию промышленной продукции, лекарственных средств на внешних рынках, а также транспортировку сельхозпродукции и промышленных товаров. Помимо федеральных преференций мы внедряем региональные механизмы поддержки, которые востребованы среди экспортеров», - сказал Глава Башкортостана.

Радий Хабиров также поделился опытом по решению проблем с транспортными перевозками, возникших из-за отказа международных логистических компаний работать в Российской Федерации и увеличения стоимости таких услуг. Тогда республика начала возмещать логистические затраты при транспортировке товаров на экспорт. Одной компании компенсируется 90% от затрат (но не более 9 млн рублей). До 80% затрат возмещается на получение международного сертификата по требованию зарубежного рынка (до 2 млн рублей на 1 компанию).

«Два года назад мы запустили в регионе уникальный проект «Скорая экспортная помощь». В чем его суть? Бригада экспертов выезжают на предприятия, имеющие высокий экспортный потенциал. На месте они подробно рассказывают о мерах поддержки, сопровождают компании до выхода на внешние рынки, доводят до экспортных контрактов», - отметил Радий Хабиров.