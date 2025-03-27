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27 Марта , 10:00

Почему важно выбирать качественный продукт: взгляд технолога «Башспирта»

АО "Башспирт" erid:3apb1QrvkfDRVtcXzwH9KvCE1D8wRiBEdjDNuGftsGNcn
erid:3apb1QrvkfDRVtcXzwH9KvCE1D8wRiBEdjDNuGftsGNcnФото:АО "Башспирт"

Начало 2025 года ознаменовалось для российского рынка алкогольной продукции значительными изменениями. Рост минимальных розничных цен привел к снижению спроса на отдельные категории крепких напитков, вынуждая часть потребителей обращаться к более доступным аналогам или домашнему производству. Однако за кажущейся экономией скрываются серьезные риски, связанные с качеством и безопасностью таких продуктов. О том, почему выбор сертифицированного алкоголя остаётся приоритетом, рассказывает Татьяна Катаевская, технолог с многолетним стажем и начальник отдела лабораторного контроля АО «Башспирт».

Между мифом и реальностью: домашнее производство
Традиции домашнего винокурения уходят корнями в глубокое прошлое. Ещё в дореволюционной России напитки, созданные в кустарных условиях, были частью быта, особенно в сельской местности. Однако современные реалии кардинально изменились: сегодня потребитель имеет доступ к продуктам, прошедшим высокотехнологичную обработку, что делает ставку на «натуральность» домашнего производства не только устаревшей, но и опасной.

«Сегодня главный аргумент сторонников самогона — его «натуральность». Но это заблуждение, — объясняет технолог АО «Башспирт». — В промышленном производстве спирт проходит многоступенчатую очистку, а в домашних условиях невозможно удалить все вредные примеси», — отмечает Татьяна Катаевская.

Домашняя перегонка не позволяет точно разделять фракции спирта, из-за чего в напитке сохраняются токсичные соединения. Среди них — метанол, способный вызвать тяжёлые поражения нервной системы, сивушные масла, оказывающие разрушительное воздействие на печень, а также цетальдегиды и канцерогенные вещества.

Технологии как гарантия безопасности
Ключевое отличие промышленного производства — строгий многоступенчатый контроль на каждом этапе. Спирт высшей категории, используемый в сертифицированных напитках, проходит ректификацию в специализированных колоннах. Это оборудование обеспечивает точное разделение компонентов за счёт регулирования температурных режимов, что исключает присутствие опасных примесей.

Даже многократная перегонка в домашних условиях не сравнится с промышленной ректификацией. Без точного оборудования разделить метанол и этанол, кипящие при близких температурах, практически невозможно.

Не менее важен вопрос сырьевой базы. Эксперт отмечает, что для изготовления спирта премиальных категорий используется исключительно отборное зерно — рожь и пшеница, прошедшие проверку на отсутствие посторонних включений. В кустарном производстве зачастую применяются доступные, но непредсказуемые по составу ингредиенты: от сахара и фруктов до испорченных продуктов, что повышает концентрацию вредных веществ.

Ответственный выбор: что стоит учитывать
Снижение розничных продаж в начале 2025 года отражает не только экономические тренды, но и рост потребительской осознанности. Всё больше людей задумываются о качестве того, что они употребляют, и это правильный вектор, отмечают в «Башспирт».

При выборе алкогольной продукции важно ориентироваться не только на стоимость, но и на репутацию производителя, наличие полной информации о составе и обязательной маркировки. Сертифицированные заводы, такие как АО «Башспирт», обеспечивают прозрачность производства — от закупки сырья до этапа розлива.

Выбор сертифицированного алкоголя — это не просто вопрос предпочтений, а ответственность за собственное здоровье. Как подчёркивают в АО «Башспирт», современные производственные стандарты существуют не для ограничений, а для защиты. В условиях, когда угрозы здоровью можно предотвратить, осознанный выбор становится важнейшим инструментом защиты организма — как сегодня, так и в долгосрочной перспективе.

Реклама. АО "Башспирт". ИНН 0276100884
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