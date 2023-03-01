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Сегодня, 16:08

Радий Хабиров перед матчем плей-офф встретился с хоккеистами ХК «Салават Юлаев»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 1 марта, Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с хоккеистами «Салавата Юлаева». Руководитель республики пришёл в «Уфа-Арену», чтобы поддержать «юлаевцев» перед первым матчем плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, «Салават Юлаев» сегодня проведёт первый матч с «Адмиралом» из Владивостока.

В прошлом году традиционная встреча Радия Хабирова с уфимскими хоккеистами не состоялась, поскольку они уходили в изоляцию в связи с коронавирусной инфекцией. Поэтому сегодняшняя встреча для руководителя республики и дружины Виктора Козлова была долгожданной.

«Рад вас видеть. От имени жителей республики благодарю за блестящую игру. Вы достойно прошли сезон. Я, конечно, не специалист, но понимаю, что 68 прошедших матчей – это не просто. Сейчас команда занимает достойное место в турнирной таблице. Я помню, как смотрели на команду после ухода легионеров – с иронией. Но вы справились. Виктор Николаевич (главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов – прим. ред.), вам хочу выразить большую благодарность за мудрую и ответственную работу тренерского штаба. В коллективе, внутри команды царит дружеская атмосфера, а это самое главное. Приятно видеть, что сформировалась плеяда молодых воспитанников башкирского хоккея и опытных игроков во главе с Григорием Паниным (капитан команды «Салават Юлаев» – прим. ред.). Хорошо, что вы поддерживаете друг друга и демонстрируете слаженную командную работу», – сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров на встрече с уфимскими хоккеистами отметил, что в республике уделяется большое внимание развитию хоккея. В Ишимбае действует одноимённая ледовая арена, в этом году в Октябрьском будет сдан в эксплуатацию ледовый стадион, в Баймаке крытый каток появится в 2024 году. В Уфе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовым оснащением откроется к 450-летию столицы Башкирии.

Сегодня в 19.00 прозвучит стартовый свисток первого матча плей-офф. «Салават Юлаев» после встречи с Главой Башкирии продолжит тренировки. Но прежде чем вернуться на лёд, «юлаевцы» подарили Радию Хабирову свитер с символом команды и плей-офф, а также с номером Родиона Амирова — 27.

«Как известно, мы в Башкортостане своих не бросаем. Я очень признателен вам за поддержку Родиона Амирова. Ему сейчас не просто. Мы все молимся за Родиона и желаем, чтобы у него всё было хорошо», — обратился к уфимским хоккеистам Радий Хабиров.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
«Вся республика будет болеть за „Салават Юлаев“ и вместе стремиться к победе. Даже военнослужащие батальона имени Доставалова из зоны СВО желают вам победы. Мы все болеем за нашу любимую команду, где бы мы ни находились. Кубок Гагарина надо брать и никогда не стесняйтесь амбициозных планов», — подчеркнул Радий Хабиров.
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Прошлый сезон мы считали переходным, надо было понять, как мы будем играть, и не хотели давать пустых обещаний. Но в этом сезоне ребята собрались, и командой можно гордиться. Сейчас можем смело заявить, что мы способны претендовать на трофей. У ребят потенциал есть, и они будут очень стараться», — заверил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

Валерий шахов
Фото:Валерий шахов

«Мы приложим все усилия, чтобы не разочаровать болельщиков и радовать республику», — добавил главный тренер клуба Виктор Козлов.

Радий Хабиров очень любит хоккей, играет в него. Но во время товарищеского хоккейного матча в октябре прошлого года Глава Башкирии получил травму колена, поэтому был вынужден приостановить тренировки. Но уже в декабре возобновил занятия спортом. В интервью информагентству «Башинформ» генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал об отношении руководителя республики к клубу.

«Глава республики хорошо знает команду, возникающие в клубе вопросы. Он сам был профессиональным спортсменом и прекрасно понимает, что такое спорт. Радий Фаритович понимает, что команда — это сложный механизм. Понимает, что внутреннее напряжение может привести к принятию неправильных решений. В этой части Радий Фаритович даёт нам право на принятие самостоятельных решений. Безусловно, есть вопросы, которые мы с ним в обязательном порядке обсуждаем», — сказал Ринат Баширов корреспонденту информагентства «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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