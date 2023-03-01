Радий Хабиров перед матчем плей-офф встретился с хоккеистами ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 1 марта, Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с хоккеистами «Салавата Юлаева». Руководитель республики пришёл в «Уфа-Арену», чтобы поддержать «юлаевцев» перед первым матчем плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, «Салават Юлаев» сегодня проведёт первый матч с «Адмиралом» из Владивостока.

В прошлом году традиционная встреча Радия Хабирова с уфимскими хоккеистами не состоялась, поскольку они уходили в изоляцию в связи с коронавирусной инфекцией. Поэтому сегодняшняя встреча для руководителя республики и дружины Виктора Козлова была долгожданной.

«Рад вас видеть. От имени жителей республики благодарю за блестящую игру. Вы достойно прошли сезон. Я, конечно, не специалист, но понимаю, что 68 прошедших матчей – это не просто. Сейчас команда занимает достойное место в турнирной таблице. Я помню, как смотрели на команду после ухода легионеров – с иронией. Но вы справились. Виктор Николаевич (главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов – прим. ред.), вам хочу выразить большую благодарность за мудрую и ответственную работу тренерского штаба. В коллективе, внутри команды царит дружеская атмосфера, а это самое главное. Приятно видеть, что сформировалась плеяда молодых воспитанников башкирского хоккея и опытных игроков во главе с Григорием Паниным (капитан команды «Салават Юлаев» – прим. ред.). Хорошо, что вы поддерживаете друг друга и демонстрируете слаженную командную работу», – сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров на встрече с уфимскими хоккеистами отметил, что в республике уделяется большое внимание развитию хоккея. В Ишимбае действует одноимённая ледовая арена, в этом году в Октябрьском будет сдан в эксплуатацию ледовый стадион, в Баймаке крытый каток появится в 2024 году. В Уфе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовым оснащением откроется к 450-летию столицы Башкирии.

Сегодня в 19.00 прозвучит стартовый свисток первого матча плей-офф. «Салават Юлаев» после встречи с Главой Башкирии продолжит тренировки. Но прежде чем вернуться на лёд, «юлаевцы» подарили Радию Хабирову свитер с символом команды и плей-офф, а также с номером Родиона Амирова — 27.

«Как известно, мы в Башкортостане своих не бросаем. Я очень признателен вам за поддержку Родиона Амирова. Ему сейчас не просто. Мы все молимся за Родиона и желаем, чтобы у него всё было хорошо», — обратился к уфимским хоккеистам Радий Хабиров.