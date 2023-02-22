Ринат Баширов: Цель ХК «Салават Юлаев» завоевать Кубок Гагарина остаётся в приоритете

ХК «Салават Юлаев» в текущем игровом сезоне не только радовал болельщиков яркими победами, но и огорчал досадными поражениями. В 11-й гостевой серии уфимцы крупно уступили армейцам и нижегородскому «Торпедо». В 12-й домашней серии «юлаевцы» одержали победу над всеми соперниками: обладателем Кубка Гагарина 2022 года — московским ЦСКА, а также китайским «Куньлунь Ред Стар» и подмосковным «Витязем». Затем дружина Виктора Козлова в Краснодарском крае победила «Сочи» и обеспечила себе выход в плей-офф.
О том, с чем связано такое синусоидальное движение «Салавата Юлаева» к Кубку Гагарина, рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов. В интервью информагентству «Башинформ» он отметил, что хоккейная команда Башкирии после ухода из неё в прошлом году легионеров проходит этап обновления.
‒ Ринат Рашитович, «Салават Юлаев» в начале прошлого года покинули Джефф Плэтт, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен, Юха Метсола, Тему Хартикайнен и Филип Ларсен. В итоге уфимский клуб стал первым в КХЛ, кто завершал прошлый сезон без легионеров. Как повлиял уход иностранных хоккеистов на команду в этом сезоне?
Ринат Баширов: - Безусловно, уход легионеров, являвшихся, пожалуй, лучшей легионерской бригадой в КХЛ, не мог пройти незамеченным. Поэтому перестройка команды выглядела объективным процессом. В этом сезоне обновились многие команды. Это естественный процесс, хотя причины могут быть разные. Например, московское «Динамо» или «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Эти команды значительно изменились, но при этом показывают очень эффективную игру. При этом бюджеты этих клубов далеко не самые значительные. В «Торпедо» выступает много молодёжи, которые и в КХЛ ещё не играли. В «Динамо» также нет дорогих игроков. Не существует единой формулы, по которой бы шло обновление команды. В уфимском коллективе образовался хороший сплав из взрослых игроков и молодёжи. Конечно, не все проходило по плану, но сейчас можно сказать, что команда нашла свою игру.
‒ «СЮ» чуть не упустил победу в игре с «Куньлунь Ред Стар», после которой главный тренер Виктор Козлов сказал своим подопечным, что нет проходных матчей и слабых команд. Молодая, эмоциональная команда уфимских хоккеистов рассчитывала на быструю и лёгкую победу?
РБ: ‒ Здесь для нас открытия не случилось. Это, к сожалению, в традициях «Салавата Юлаева». И для наших болельщиков это тоже не новость. После побед над сильными соперниками, часто нам сложно настроиться на текущего аутсайдера. В этом сезоне такие игры были. И в этой игре, начавшейся с двух быстрых голов, наблюдалась некоторая потеря концентрации. Хорошо, что смогли довести игру до победы. Не могу сказать, что эта игра стала для нас уроком. Непредсказуемость игры «Салавата Юлаева» - это визитная карточка команды. Видимо, это нужно просто принять.
‒ Райан Мёрфи начал выходить на лёд после травмы. Болельщики ждут, когда продолжит играть и Джошуа Хо-Сэнга. Как его самочувствие?
РБ: ‒ Райан Мёрфи до травмы сыграл чуть более 20 игр. Он тогда был важной частью нашего большинства. Райан ‒ один из основных игроков, креативный защитник. Он пропустил треть сезона, надеемся, что в плей-офф он сможет показать свою лучшую игру. Что касается Хо-Сэнга. В первом же матче сезона он неудачно травмировал руку. Джошуа оперировался в Германии. Врачи предупредили нас, что полное восстановление может занять от 4 до 6 месяцев. В настоящее время состоялись консультации с доктором, который его оперировал. Он разрешил ему тренироваться в полном объёме. И он уже это делает. На предсезонных турнирах все специалисты отмечали умение работать Хо-Сэнга с шайбой и его неординарную игру. Болельщикам нравятся такие игроки. Понятно, что сам Джошуа расстроен. Для него в карьере в этом сезоне стоит пробел. По решению тренерского штаба и его самого, Хо-Сэнг будет готовиться дома к играм плей-офф. Пока сложно что-то сказать однозначно.
‒ Как вы оцениваете работу главного тренера Виктора Козлова?
РБ: ‒ Объективную оценку работе главного тренера возможно дать после завершения плей-офф. По итогам регулярного чемпионата можем уверенно сказать, что тренерский штаб справляется со своей работой. Им очень не просто. Они переживают значительную психологическую нагрузку. В таких непростых условиях проявляется способность тренерского штаба правильно настраивать команду, находить новые игровые схемы и так далее. Штаб соответствует формирующейся команде. Тренерам тоже надо много переосмыслить. Где-то, может быть, не совпали их ожидания и реальность. Наверное, вы тоже заметили, что в этом сезоне «Салават Юлаев» менялся по ходу сезона. Первую половину сезона мы действовали осторожнее обычного, хотели предотвратить риски, которые могли привести к неправильным решениям. Хорошо, что нам удалось пройти регулярный чемпионат без серьёзных кризисов.
‒ Глава Башкирии Радий Хабиров любит хоккей, он сам часто выходил на лёд, но, к сожалению, в одной из игр получил травму и пока прекратил тренировки. Тем не менее он живо интересуется клубом. Какие задачи ставит руководитель республики перед ХК «Салават Юлаев»?
РБ: ‒ Когда Радий Фаритович приходил на тренировки, мы, конечно, всегда затрагивали дела в команде. Это очень хорошо, что у нас есть такой контакт. Глава республики хорошо знает команду, возникающие в клубе вопросы. Он сам был профессиональным спортсменом и прекрасно понимает, что такое спорт. Радий Фаритович понимает, что команда — это сложный механизм. В политике, кстати, тоже присутствует понятие команда. И в работе этой команды тоже бывает очень не просто. При этом он не допускает того, чтобы мы работали только с оглядкой на руководителя региона. Понимает, что внутреннее напряжение может привести к принятию неправильных решений. В этой части Радий Фаритович дает нам право на принятие самостоятельных решений. Безусловно, есть вопросы, которые мы с ним в обязательном порядке обсуждаем. Глава республики согласен с тем, что команда после отъезда легионеров и прихода молодых игроков переживает переходной этап. В то же время не думаю, что у нас есть право его затягивать. Задача, поставленная Главой республики, всегда одна – это Кубок Гагарина. Да, и конечно, мы по-прежнему не можем проиграть «Ак Барсу».
‒ Ринат Рашитович, вы с детства играете в хоккей и сейчас в Ночной хоккейной лиге. Но у вас очень плотный график. Удаётся ли выйти на лёд?
РБ: ‒ Увы, теперь уже не так часто, может быть, один раз в неделю. Но и этого пока достаточно, чтобы мог поддерживать спортивную форму. В этом сезоне пропускаю много игр и тренировок. Сейчас труднее найти время для этого. Есть ещё над чем работать и о чём подумать. Когда пропускаешь месяц, а то и больше, то труднее вернуться на прежний уровень. Очень надеюсь, что время для спорта у меня появится.
‒ На матчах вы следите за игрой не в VIP-ложе, а рядом с болельщиками. Вы так хотите проникнуться атмосферой настроения трибун?
РБ: ‒ Это связано с моим зрением. С верхнего уровня я не очень хорошо вижу. В своё время приобрёл абонементы в 9 сектор, там очень удобно было наблюдать за ходом игры. Поэтому ничего не стал менять, там и продолжаю волноваться за команду. Ну и, конечно же, надо признать, атмосфера там другая. Рядом болельщики, слышу, как они переживают, радуются. Их энергетика подпитывает и даёт пищу для размышлений. На трибунах мне комфортно. Надеюсь, не будет стыдно присутствовать там и дальше.
‒ Болельщики – важное звено в игровом процессе. Сами хоккеисты признают, что они вдохновляют спортсменов и заставляют ответственно относиться к результатам встреч. Как считаете, что их ждёт – восторг от игры любимой команды или разочарование?
РБ: ‒ Болельщики (после некоторого раздумья) ‒ это сложное сообщество, они бывают разные. Большинство, конечно, переживает за команду. Есть и те, у которых сам хоккей не на первом месте. Но их всех связывают эмоции. Поэтому не хотел бы говорить болельщикам какие-то банальности в виде призывов и обещаний. Скажу одно ‒ мы будем стремиться создавать команду, на игру которой болельщики будут приходить с удовольствием. У нас всегда есть цель ‒ победа в Кубке Гагарина и мы от неё не отходим.
Добавим, ХК «Салават Юлаев» готовится к матчам заключительной выездной серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. «Юлаевцам» предстоит провести три гостевые встречи. Сегодня, 22 февраля, уфимцы провели один из них в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Встреча завершилась победой дружины Виктора Козлова со счётом 1:3. Затем, 24 февраля, «юлаевцы» поедут в Новосибирск на игру с «Сибирью». Последний матч выезда «юлаевцы» проведут с магнитогорским «Металлургом» 26 февраля.