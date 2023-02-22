Ринат Баширов: Цель ХК «Салават Юлаев» завоевать Кубок Гагарина остаётся в приоритете

‒ Райан Мёрфи начал выходить на лёд после травмы. Болельщики ждут, когда продолжит играть и Джошуа Хо-Сэнга. Как его самочувствие?

РБ: ‒ Райан Мёрфи до травмы сыграл чуть более 20 игр. Он тогда был важной частью нашего большинства. Райан ‒ один из основных игроков, креативный защитник. Он пропустил треть сезона, надеемся, что в плей-офф он сможет показать свою лучшую игру. Что касается Хо-Сэнга. В первом же матче сезона он неудачно травмировал руку. Джошуа оперировался в Германии. Врачи предупредили нас, что полное восстановление может занять от 4 до 6 месяцев. В настоящее время состоялись консультации с доктором, который его оперировал. Он разрешил ему тренироваться в полном объёме. И он уже это делает. На предсезонных турнирах все специалисты отмечали умение работать Хо-Сэнга с шайбой и его неординарную игру. Болельщикам нравятся такие игроки. Понятно, что сам Джошуа расстроен. Для него в карьере в этом сезоне стоит пробел. По решению тренерского штаба и его самого, Хо-Сэнг будет готовиться дома к играм плей-офф. Пока сложно что-то сказать однозначно.

‒ Как вы оцениваете работу главного тренера Виктора Козлова?

РБ: ‒ Объективную оценку работе главного тренера возможно дать после завершения плей-офф. По итогам регулярного чемпионата можем уверенно сказать, что тренерский штаб справляется со своей работой. Им очень не просто. Они переживают значительную психологическую нагрузку. В таких непростых условиях проявляется способность тренерского штаба правильно настраивать команду, находить новые игровые схемы и так далее. Штаб соответствует формирующейся команде. Тренерам тоже надо много переосмыслить. Где-то, может быть, не совпали их ожидания и реальность. Наверное, вы тоже заметили, что в этом сезоне «Салават Юлаев» менялся по ходу сезона. Первую половину сезона мы действовали осторожнее обычного, хотели предотвратить риски, которые могли привести к неправильным решениям. Хорошо, что нам удалось пройти регулярный чемпионат без серьёзных кризисов.

‒ Глава Башкирии Радий Хабиров любит хоккей, он сам часто выходил на лёд, но, к сожалению, в одной из игр получил травму и пока прекратил тренировки. Тем не менее он живо интересуется клубом. Какие задачи ставит руководитель республики перед ХК «Салават Юлаев»?

РБ: ‒ Когда Радий Фаритович приходил на тренировки, мы, конечно, всегда затрагивали дела в команде. Это очень хорошо, что у нас есть такой контакт. Глава республики хорошо знает команду, возникающие в клубе вопросы. Он сам был профессиональным спортсменом и прекрасно понимает, что такое спорт. Радий Фаритович понимает, что команда — это сложный механизм. В политике, кстати, тоже присутствует понятие команда. И в работе этой команды тоже бывает очень не просто. При этом он не допускает того, чтобы мы работали только с оглядкой на руководителя региона. Понимает, что внутреннее напряжение может привести к принятию неправильных решений. В этой части Радий Фаритович дает нам право на принятие самостоятельных решений. Безусловно, есть вопросы, которые мы с ним в обязательном порядке обсуждаем. Глава республики согласен с тем, что команда после отъезда легионеров и прихода молодых игроков переживает переходной этап. В то же время не думаю, что у нас есть право его затягивать. Задача, поставленная Главой республики, всегда одна – это Кубок Гагарина. Да, и конечно, мы по-прежнему не можем проиграть «Ак Барсу».

‒ Ринат Рашитович, вы с детства играете в хоккей и сейчас в Ночной хоккейной лиге. Но у вас очень плотный график. Удаётся ли выйти на лёд?

РБ: ‒ Увы, теперь уже не так часто, может быть, один раз в неделю. Но и этого пока достаточно, чтобы мог поддерживать спортивную форму. В этом сезоне пропускаю много игр и тренировок. Сейчас труднее найти время для этого. Есть ещё над чем работать и о чём подумать. Когда пропускаешь месяц, а то и больше, то труднее вернуться на прежний уровень. Очень надеюсь, что время для спорта у меня появится.

‒ На матчах вы следите за игрой не в VIP-ложе, а рядом с болельщиками. Вы так хотите проникнуться атмосферой настроения трибун?

РБ: ‒ Это связано с моим зрением. С верхнего уровня я не очень хорошо вижу. В своё время приобрёл абонементы в 9 сектор, там очень удобно было наблюдать за ходом игры. Поэтому ничего не стал менять, там и продолжаю волноваться за команду. Ну и, конечно же, надо признать, атмосфера там другая. Рядом болельщики, слышу, как они переживают, радуются. Их энергетика подпитывает и даёт пищу для размышлений. На трибунах мне комфортно. Надеюсь, не будет стыдно присутствовать там и дальше.

‒ Болельщики – важное звено в игровом процессе. Сами хоккеисты признают, что они вдохновляют спортсменов и заставляют ответственно относиться к результатам встреч. Как считаете, что их ждёт – восторг от игры любимой команды или разочарование?

РБ: ‒ Болельщики (после некоторого раздумья) ‒ это сложное сообщество, они бывают разные. Большинство, конечно, переживает за команду. Есть и те, у которых сам хоккей не на первом месте. Но их всех связывают эмоции. Поэтому не хотел бы говорить болельщикам какие-то банальности в виде призывов и обещаний. Скажу одно ‒ мы будем стремиться создавать команду, на игру которой болельщики будут приходить с удовольствием. У нас всегда есть цель ‒ победа в Кубке Гагарина и мы от неё не отходим.

Добавим, ХК «Салават Юлаев» готовится к матчам заключительной выездной серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. «Юлаевцам» предстоит провести три гостевые встречи. Сегодня, 22 февраля, уфимцы провели один из них в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Встреча завершилась победой дружины Виктора Козлова со счётом 1:3. Затем, 24 февраля, «юлаевцы» поедут в Новосибирск на игру с «Сибирью». Последний матч выезда «юлаевцы» проведут с магнитогорским «Металлургом» 26 февраля.