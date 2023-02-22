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Вчера, 21:14

«Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче с «Автомобилистом»

группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
Фото:группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»

Сегодня, 22 февраля, «Салават Юлаев» провёл первый матч заключительной гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы встретились в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Игра закончилась победой «юлаевцев» (1:3)

Первый период «Салават Юлаев» провёл стремительно. К сожалению, заработал два штрафа: Данил Алалыкин задержал соперника, а затем команду наказали за нарушение численного состава. Тем не менее, стартовый отрезок матча уфимцы завершили победой. Шайбу на 10-й минуте с подачи Александра Хмелевского забросил Алексей Пустозёров — 0:1.

группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
Фото:группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»
Фото:группа ХК «Салават Юлаев» во «ВКонтакте»

В начале второго периода вновь блеснул дуэт Алексея Пустозёрова и Александра Хмелевского. На 33-й минуте Хмелевский переиграл соперника и удачно передал шайбу Пустозёрову, броску которого екатеринбургский голкипер Юхан Маттссон  противостоять не смог — 0:2.

В финальном отрезке хозяевам удалось размочить счёт. Гол «юлаевцам» на 42-й минуте забил Брукс Мэйсек — 1:2. Но предпринимаемые уральцами усилия успехом не увенчались. Данил Башкиров, 60-я минута и на табло 1:3.

«Салават Юлаев» побеждает и готовится к матчу в Новосибирске. Следующую игру дружина Виктора Козлова проведёт 24 февраля с «Сибирью», сообщало ранее инфорагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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