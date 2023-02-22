«Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче с «Автомобилистом»

Сегодня, 22 февраля, «Салават Юлаев» провёл первый матч заключительной гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы встретились в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Игра закончилась победой «юлаевцев» (1:3)
Первый период «Салават Юлаев» провёл стремительно. К сожалению, заработал два штрафа: Данил Алалыкин задержал соперника, а затем команду наказали за нарушение численного состава. Тем не менее, стартовый отрезок матча уфимцы завершили победой. Шайбу на 10-й минуте с подачи Александра Хмелевского забросил Алексей Пустозёров — 0:1.
В начале второго периода вновь блеснул дуэт Алексея Пустозёрова и Александра Хмелевского. На 33-й минуте Хмелевский переиграл соперника и удачно передал шайбу Пустозёрову, броску которого екатеринбургский голкипер Юхан Маттссон противостоять не смог — 0:2.
В финальном отрезке хозяевам удалось размочить счёт. Гол «юлаевцам» на 42-й минуте забил Брукс Мэйсек — 1:2. Но предпринимаемые уральцами усилия успехом не увенчались. Данил Башкиров, 60-я минута и на табло 1:3.
«Салават Юлаев» побеждает и готовится к матчу в Новосибирске. Следующую игру дружина Виктора Козлова проведёт 24 февраля с «Сибирью», сообщало ранее инфорагентство «Башинформ».