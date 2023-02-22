«Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче с «Автомобилистом»

В финальном отрезке хозяевам удалось размочить счёт. Гол «юлаевцам» на 42-й минуте забил Брукс Мэйсек — 1:2. Но предпринимаемые уральцами усилия успехом не увенчались. Данил Башкиров, 60-я минута и на табло 1:3.

«Салават Юлаев» побеждает и готовится к матчу в Новосибирске. Следующую игру дружина Виктора Козлова проведёт 24 февраля с «Сибирью», сообщало ранее инфорагентство «Башинформ».