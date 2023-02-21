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Вчера, 15:23

ХК «Салават Юлаев» предстоят три последних выездных матча регулярного чемпионата КХЛ

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

ХК «Салават Юлаев» готовится к матчам заключительной выездной серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. «Юлаевцам» предстоит провести три гостевые встречи.

Уже завтра, 22 февраля, «Салават Юлаев» сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Затем, 24 февраля, уфимцы поедут в Новосибирскую область на игру с «Сибирью». Последний матч выезда «юлаевцы» проведут с магнитогорским «Металлургом» 26 февраля.

Напомним, «Салават Юлаев» 13 февраля обыграл на выезде ХК «Сочи» (4:1). Победа обеспечила дружине Виктора Козлова выход в плей-офф, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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