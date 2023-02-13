«Салават Юлаев» победил в выездном матче ХК «Сочи» и обеспечил себе выход в плей-офф

В третьем периоде тренерский штаб «Сочи» принял решение сменить вратаря Максима Третьяка на Артемия Плешкова. Исход игры до финального свистка не поменялся. «Салават Юлаев» одерживает победу — 1:4.

Напомним, ХК «Сочи» разместил на центральном круге своей домашней арены — дворце спорта «Большой» легендарный призыв воспитанника хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!». Призыв ветерана советского хоккея не мог не вдохновить уфимских хоккеистов на прошедшей игре.

Следующий выездной матч «Салават Юлаев» проведёт 15 февраля в Омске, где встретится с местным «Авангардом». Начало игры в 18:30 по уфимскому времени. Прямая трансляция матча на телеканале БСТ (6+).

На прошлой неделе болельщики «Салавата Юлаева» порадовались итогам двенадцатой домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Виктора Козлова одержала на домашнем льду победу над обладателем Кубка Гагарина 2022 года — московским ЦСКА, а также пекинским «Куньлунь Ред Стар» и подмосковным «Витязем», сообщало информагентство «Башинформ».