«Салават Юлаев» победил в выездном матче ХК «Сочи» и обеспечил себе выход в плей-офф

Сегодня, 13 февраля, «Салават Юлаев» провёл первый матч двенадцатой гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграли в Краснодарском крае с ХК «Сочи». Встреча завершилась победой «юлаевцев».
Счёт в игре открыл «Салават Юлаев». В первом периоде шайбу в ворота «Сочи» забросил (9-я минута) Данил Башкиров — 0:1.
Во втором периоде уфимцы продолжили атаки, результатом которых стали ещё два быстрых гола. Голкипер Максим Третьяк не сумел поймать шайбы, брошенные Михаилом Науменковым (28') и Павлом Коледовым (31'), — 0:2 и 0:3, соответственно.
Однако «леопардам» на 34-й минуте удалось реализовать большинство. Шайбу в створ ворот Андрея Кареева забросил Василий Мачулин — 1:3.
Александр Хмелевский не мог не отметиться голом и через три минуты (38') цифры на табло уже показывали уже 1:4.
В третьем периоде тренерский штаб «Сочи» принял решение сменить вратаря Максима Третьяка на Артемия Плешкова. Исход игры до финального свистка не поменялся. «Салават Юлаев» одерживает победу — 1:4.
Напомним, ХК «Сочи» разместил на центральном круге своей домашней арены — дворце спорта «Большой» легендарный призыв воспитанника хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!». Призыв ветерана советского хоккея не мог не вдохновить уфимских хоккеистов на прошедшей игре.
Следующий выездной матч «Салават Юлаев» проведёт 15 февраля в Омске, где встретится с местным «Авангардом». Начало игры в 18:30 по уфимскому времени. Прямая трансляция матча на телеканале БСТ (6+).
На прошлой неделе болельщики «Салавата Юлаева» порадовались итогам двенадцатой домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Виктора Козлова одержала на домашнем льду победу над обладателем Кубка Гагарина 2022 года — московским ЦСКА, а также пекинским «Куньлунь Ред Стар» и подмосковным «Витязем», сообщало информагентство «Башинформ».