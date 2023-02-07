«Салават Юлаев» обыграл в овертайме московский ЦСКА

С самого начала стартового отрезка матча «юлаевцы» начали стремительно штурмовать ворота гостей. Натиск объясним — за игрой вместе с другими болельщиками следят Глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр республики Андрей Назаров, главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов. Московскому голкиперу Александру Шарыченкову пришлось изрядно потрудиться, отражая атаки. Тем не менее, счёт в игре открыл «Салават Юлаев»: на 9-й минуте шайбу в ворота соперников забросил капитан команды Григорий Панин — 1:0. Первый период закончился победой уфимской дружины.