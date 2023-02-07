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Вчера, 21:13

«Салават Юлаев» обыграл в овертайме московский ЦСКА

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 7 февраля, «Салават Юлаев» провёл первый матч 12-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. «Юлаевцы» сыграли на домашнем льду с обладателем Кубка Гагарина 2022 года — московским ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

С самого начала стартового отрезка матча «юлаевцы» начали стремительно штурмовать ворота гостей. Натиск объясним — за игрой вместе с другими болельщиками следят Глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр республики Андрей Назаров, главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов. Московскому голкиперу Александру Шарыченкову пришлось изрядно потрудиться, отражая атаки. Тем не менее, счёт в игре открыл «Салават Юлаев»: на 9-й минуте шайбу в ворота соперников забросил капитан команды Григорий Панин — 1:0. Первый период закончился победой уфимской дружины.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Счёт на табло во втором периоде не поменялся. Тут стоит отметить блистательную игру уфимского вратаря Ильи Ежова. Он успешно отражал щитками и ловил ловушкой шайбы москвичей, не желающих быть в роли догоняющих. И в заключительной двадцатиминутке им это удалось.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

За 10 минут до финального свистка счёт сравнял Сергей Плотников — 1:1. До конца периода счёт остался прежним, судьи назначили игре дополнительное время. В первую же минуту овертайма трибуны взревели: «Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА, решающий гол забил Александр Хмелевский — 2:1.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В предыдущий раз «Салават Юлаев» встречался с ЦСКА на выезде 3 февраля. Матч завершился поражением уфимских хоккеистов, сообщало информагентство «Башинформ».

Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет 9 февраля. На льду «Уфа-Арены» уфимцы встретятся с «Куньлунь Ред Стар» (КНР).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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