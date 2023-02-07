«Салават Юлаев» обыграл в овертайме московский ЦСКА

Сегодня, 7 февраля, «Салават Юлаев» провёл первый матч 12-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. «Юлаевцы» сыграли на домашнем льду с обладателем Кубка Гагарина 2022 года — московским ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев.
С самого начала стартового отрезка матча «юлаевцы» начали стремительно штурмовать ворота гостей. Натиск объясним — за игрой вместе с другими болельщиками следят Глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр республики Андрей Назаров, главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов. Московскому голкиперу Александру Шарыченкову пришлось изрядно потрудиться, отражая атаки. Тем не менее, счёт в игре открыл «Салават Юлаев»: на 9-й минуте шайбу в ворота соперников забросил капитан команды Григорий Панин — 1:0. Первый период закончился победой уфимской дружины.
Счёт на табло во втором периоде не поменялся. Тут стоит отметить блистательную игру уфимского вратаря Ильи Ежова. Он успешно отражал щитками и ловил ловушкой шайбы москвичей, не желающих быть в роли догоняющих. И в заключительной двадцатиминутке им это удалось.
За 10 минут до финального свистка счёт сравнял Сергей Плотников — 1:1. До конца периода счёт остался прежним, судьи назначили игре дополнительное время. В первую же минуту овертайма трибуны взревели: «Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА, решающий гол забил Александр Хмелевский — 2:1.
В предыдущий раз «Салават Юлаев» встречался с ЦСКА на выезде 3 февраля. Матч завершился поражением уфимских хоккеистов, сообщало информагентство «Башинформ».
Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет 9 февраля. На льду «Уфа-Арены» уфимцы встретятся с «Куньлунь Ред Стар» (КНР).