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Вчера, 23:42

«Салават Юлаев» уступил ЦСКА в выездном матче в Москве

ХК «Салават Юлаев»
Фото:ХК «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
Фото:ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 3 февраля, «Салават Юлаев» провёл заключительный матч 11-й гостевой серии текущего регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Виктора Козлова сыграла с московским ЦСКА. Встреча закончилась поражением уфимцев.

Первую шайбу в матче забросили москвичи. Счёт на 15-минуте открыл нападающий ЦСКА Михаил Григоренко — 1:0.

Во втором периоде голкипер «юлаевцев» Андрей Кареев пропустил вторую шайбу, брошенную под штангу Андреем Светлаковым. Счёт на табло — 2:0.

В заключительном отрезке москвичи продолжили доминировать: Сергей Плотников на 42-й минуте забил уфимцам третий гол — 3:0.

Матч с «сухим» счётом не завершился. «Салавату Юлаеву» удалось всё же распечатать ворота столичной команды. Авторами ответных голов стали Иван Дроздов (47-я минута) — 3:1 и Александр Хмелевский (54-я минута) — 3:2.

Уфимцам не удалось перевести игру в овертайм. На 57-й минуте Владислав Каменев довёл счёт до 4:2.

ЦСКА празднует победу, «Салават Юлаев» готовится к реваншу с армейцами. Матч состоится 7 февраля на льду «Уфа-Арены».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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