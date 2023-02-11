«Салават Юлаев» выиграл домашний матч с подмосковным «Витязем»

В третьем периоде Александр Хмелевский на 54-й минуте оформил дубль — 3:0. Спустя две минуты с небольшим ещё один гол! Шайбу на 56-й минуте забросил Николай Кулёмин — 4:0.

«Мы не играли, мы присутствовали», — сказал хоккеист «Витязя» в интервью КХЛ в перерыве после второго периода.

Для «Салавата Юлаева» одержанная победа стала третьей в 12-й домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. Первые две игры на льду «Уфа-Арены» уфимцы провели с ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар». В обоих матчах решающие шайбы забросил Александр Хмелевский, сообщало информагентство «Башинформ».

Следующие игры дружина Виктора Козлова проведёт на выезде: 13 февраля ей предстоит противостояние с ХК «Сочи» и 15 февраля — с омским «Авангардом».

Напомним, ХК «Сочи» разместил на своей арене легендарный призыв ветерана советского хоккея, воспитанника хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!» Призыв ветерана советского хоккея, воспитанника хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» сочинцы нанесли на центральный круг родной площадки.