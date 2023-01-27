Призыв ветерана уфимского хоккея разместили на льду ХК «Сочи»

ХК «Сочи» разместил на своей домашней арене — дворце спорта «Большой» легендарную фразу Сергея Гимаева «Идите и бейтесь!». Призыв ветерана советского хоккея, воспитанника хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» сочинцы нанесли на центральный круг родного льда, сообщает телеграм-канал «леопардов».

Напомним, Сергей Гимаев сказал в эфире: «Зрители вам простят всё, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь!».

Отец Сергея Гимаева был военный. После демобилизации семья переехала в Уфу, где 11-летний Сергей увлёкся хоккеем. Мальчик приступил к активным тренировкам в школе ХК «Салават Юлаев». Будущая легенда спорта и телевидения прошёл путь от юношеской команды до взрослой. Сергей Гимаев выступал за клубы СКА (Куйбышев), армейцев Москвы, СКА Ленинград. Всего в чемпионатах СССР он сыграл в 305 матчах и забил 45 голов.

После окончания игровой карьеры Сергей Гимаев окончил Московский государственный областной педагогический институт в Москве, работал детским тренером и директором хоккейной спортивной школы ЦСКА, играл в ветеранской команде «Легенды хоккея СССР». Сергей Наильевич Гимаев — заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР.

С 2000-х годов работал хоккейным комментатором на центральных федеральных телеканалах «Россия-1», «Россия-2», «Спорт-1», «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».

Сергей Гимаев скончался от сердечного приступа в Туле во время матча ветеранов 18 марта 2017 года. Ему посмертно присудили ТЭФИ как лучшему спортивному комментатору, сообщало информагентство «Башинформ».

Именем Сергея Гимаева назвали приз «За верность хоккею». Награда ежегодно вручается играющему ветерану-наставнику. Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ в сентябре 2017 года. Также имя Сергея Гимаева с 2017 года носит ледовая арена Туймазов.