«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в овертайме

Уже на старте первого игрового отрезка гости заработали два гола. На 4-й минуте шайбы в ворота Джереми Смита забросили Данил Алалыкин (03:04) — 1:0 и Артём Пименов (03:57) — 2:0.

Во втором периоде соперникам «Салавата Юлаева» всё же удалось сократить отставание. На 30-й минуте гол хозяевам забил Паркер Фу — 2:1.

В заключительной двадцатиминутке «Куньлунь Ред Стар» добился равного счёта. Автором гола стал Зак Лесли — 2:2.

В дополнительное время очередную победу принёс гол Александра Хмелевского — 3:2.