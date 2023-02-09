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Вчера, 21:21

«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в овертайме

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня «Салават Юлаев» сыграл на домашнем льду с «Куньлунь Ред Стар». Встреча с хоккеистами из Пекина состоялась в рамках 12-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Победу в матче одержали уфимские хоккеисты. 

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Уже на старте первого игрового отрезка гости заработали два гола. На 4-й минуте шайбы в ворота Джереми Смита забросили Данил Алалыкин (03:04) — 1:0 и Артём Пименов (03:57) — 2:0.

Во втором периоде соперникам «Салавата Юлаева» всё же удалось сократить отставание. На 30-й минуте гол хозяевам забил Паркер Фу — 2:1.

В заключительной двадцатиминутке «Куньлунь Ред Стар» добился равного счёта. Автором гола стал Зак Лесли — 2:2.

В дополнительное время очередную победу принёс гол Александра Хмелевского — 3:2.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Напомним, в предыдущей игре, которая прошла 7 февраля, дружина Виктора Козлова обыграла ЦСКА. Победную шайбу в овертайме также забросил Александр Хмелевский, сообщало информагентство «Башинформ».

Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет дома с «Витязем». Встреча состоится 11 февраля.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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