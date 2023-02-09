«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в овертайме

Сегодня «Салават Юлаев» сыграл на домашнем льду с «Куньлунь Ред Стар». Встреча с хоккеистами из Пекина состоялась в рамках 12-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Победу в матче одержали уфимские хоккеисты.
Уже на старте первого игрового отрезка гости заработали два гола. На 4-й минуте шайбы в ворота Джереми Смита забросили Данил Алалыкин (03:04) — 1:0 и Артём Пименов (03:57) — 2:0.
Во втором периоде соперникам «Салавата Юлаева» всё же удалось сократить отставание. На 30-й минуте гол хозяевам забил Паркер Фу — 2:1.
В заключительной двадцатиминутке «Куньлунь Ред Стар» добился равного счёта. Автором гола стал Зак Лесли — 2:2.
В дополнительное время очередную победу принёс гол Александра Хмелевского — 3:2.
Напомним, в предыдущей игре, которая прошла 7 февраля, дружина Виктора Козлова обыграла ЦСКА. Победную шайбу в овертайме также забросил Александр Хмелевский, сообщало информагентство «Башинформ».
Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет дома с «Витязем». Встреча состоится 11 февраля.