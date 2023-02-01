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Вчера, 23:18

«Салават Юлаев» крупно проиграл в выездном матче нижегородскому «Торпедо»

ХК «Салават Юлаев»
Фото:ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 1 февраля «Салават Юлаев» провёл первый матч одиннадцатой гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграли в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Встреча завершилась поражением гостей со счётом 5:1

Голами в команде нижегородцев отличились Данил Веряев (3-я минута), Артём Михеев (4-я минута), Кирилл Воронин (20-я минута), Богдан Конюшков (21-я минута) и Сергей Гончарук (22-я минута).

Ворота «Торпедо» «юлаевцам» удалось распечатать на 27-й минуте. Единственную шайбу хозяевам забросил Егор Сучков.

Второй выездной матч «Салават Юлаев» проведёт 3 февраля в Москве, где состоится встреча с ЦСКА, сообщало ранее информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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