«Салават Юлаев» сыграет 1 февраля в Нижнем Новгороде с «Торпедо»

ХК «Салават Юлаев» проведёт два гостевых матча. Сегодня, 1 февраля, подопечные Виктора Козлова встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Матч начнется в 21.00 по уфимскому времени.

В предыдущий раз соперники встречались 13 октября 2022 года на льду «Уфа-Арены». Тогда «юлаевцы» уступили гостям со счётом 1:2, сообщало информагентство «Башинформ». Единственную шайбу в ворота новгородцев забросил Николай Кулёмин.

Второй выездной матч «Салават Юлаев» проведёт 3 февраля в Москве, где состоится встреча с ЦСКА.

Ранее «Салават Юлаев» одержал серию побед в домашних матчах над «Нефтехимиком» из Нижнекамска, череповецкой «Северсталью» и казанским «Ак Барсом».