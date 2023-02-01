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Сегодня, 09:20

«Салават Юлаев» сыграет 1 февраля в Нижнем Новгороде с «Торпедо»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

ХК «Салават Юлаев» проведёт два гостевых матча. Сегодня, 1 февраля, подопечные Виктора Козлова встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Матч начнется в 21.00 по уфимскому времени.

В предыдущий раз соперники встречались 13 октября 2022 года на льду «Уфа-Арены». Тогда «юлаевцы» уступили гостям со счётом 1:2, сообщало информагентство «Башинформ». Единственную шайбу в ворота новгородцев забросил Николай Кулёмин.

Второй выездной матч «Салават Юлаев» проведёт 3 февраля в Москве, где состоится встреча с ЦСКА.

Ранее «Салават Юлаев» одержал серию побед в домашних матчах над «Нефтехимиком» из Нижнекамска, череповецкой «Северсталью» и казанским «Ак Барсом».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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