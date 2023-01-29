«Салават Юлаев» обыграл дома «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд

Стартовый период матча завершился с нулевым результатом. Счёт в игре открыли «юлаевцы». В начале второго отрезка шайбу в ворота гостей забросил Райан Мёрфи. Затем ответным голом отличились нападающие из татарстанской команды Вячеслав Лещенко и Павел Порядин. Счёт вновь сравнялся в третьем периоде: шайбу «волкам» забросил Данил Алалыкин.

Исход матча в овертайме определил Александр Хмелевский.