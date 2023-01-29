«Салават Юлаев» обыграл дома «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд

Сегодня «Салават Юлаев» провёл на домашней площадке второй матч 11-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Виктора Козлова встретилась с соперником из Нижнекамска — «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева».
Стартовый период матча завершился с нулевым результатом. Счёт в игре открыли «юлаевцы». В начале второго отрезка шайбу в ворота гостей забросил Райан Мёрфи. Затем ответным голом отличились нападающие из татарстанской команды Вячеслав Лещенко и Павел Порядин. Счёт вновь сравнялся в третьем периоде: шайбу «волкам» забросил Данил Алалыкин.
Исход матча в овертайме определил Александр Хмелевский.
Голы:
1:0 (27:07) — Райан Мёрфи (Виктор Антипин, Александр Хмелевски),
1:1 (34:54) — Вячеслав Лещенко (Андрей Белозёров, Денис Вихарев),
1:2 (44:55) — Павел Порядин (Евгений Митякин, Кирилл Воробьёв),
2:2 (54:32) — Данил Алалыкин (Виктор Антипин, Данил Башкиров),
3:2 (овертайм) — Александр Хмелевский.
Ранее «Салават Юлаев» одержал победу в домашних матчах над череповецкой «Северсталью» и казанским «Ак Барсом», сообщало информагентство «Башинформ».
В начале февраля «Салават Юлаев» сыграет в гостях в Нижнем Новгороде с «Торпедо» (1 февраля) и столичным ЦСКА (3 февраля).