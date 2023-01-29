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Вчера, 18:52

«Салават Юлаев» обыграл дома «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня «Салават Юлаев» провёл на домашней площадке второй матч 11-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Виктора Козлова встретилась с соперником из Нижнекамска —  «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева».

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Стартовый период матча завершился с нулевым результатом. Счёт в игре открыли «юлаевцы». В начале второго отрезка шайбу в ворота гостей забросил Райан Мёрфи. Затем ответным голом отличились нападающие из татарстанской команды Вячеслав Лещенко и Павел Порядин. Счёт вновь сравнялся в третьем периоде: шайбу «волкам» забросил Данил Алалыкин.

Исход матча в овертайме определил Александр Хмелевский.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Голы:

1:0 (27:07) — Райан Мёрфи (Виктор Антипин, Александр Хмелевски),

1:1 (34:54) — Вячеслав Лещенко (Андрей Белозёров, Денис Вихарев),

1:2 (44:55) — Павел Порядин (Евгений Митякин, Кирилл Воробьёв),

2:2 (54:32) — Данил Алалыкин (Виктор Антипин, Данил Башкиров),

3:2 (овертайм) — Александр Хмелевский.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Ранее «Салават Юлаев» одержал победу в домашних матчах над череповецкой «Северсталью» и казанским «Ак Барсом», сообщало информагентство «Башинформ».

В начале февраля «Салават Юлаев» сыграет в гостях в Нижнем Новгороде с «Торпедо» (1 февраля) и столичным ЦСКА (3 февраля).

Автор:Эдуард Кускарбеков
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