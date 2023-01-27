«Салават Юлаев» одержал победу в домашнем матче над «Северсталью»

«Юлаевцы» в первом периоде заработали два штрафа: Данил Башкиров за толчок клюшкой и командный — за нарушение численного состава. Череповчане преимуществом не воспользовались. Хоккеисты ушли на перерыв с нулевым результатом.

Во втором периоде соперники продолжали атаковать, но шайбы встречали на своём пути щитки и ловушки вратарей, а также защитное ограждение ледовой чаши. Ворота гостей на 38-й минуте распечатал Александр Кадейкин — 1:0. Через 45 секунд «Северсталь» отстал ещё на один гол: шайбу в створ ворот забросил Райан Мёрфи — 2:0.