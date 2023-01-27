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Вчера, 21:13

«Салават Юлаев» одержал победу в домашнем матче над «Северсталью»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 27 января, «Салават Юлаев» провёл второй матч 11-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимские хоккеисты сыграли с череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой дружины Виктора Козлова (4:1).

В стартовом поединке соперники обменялись несколькими, довольно опасными голевыми моментами. Обе команды имели возможность открыть счёт, но этого не было сделано. Голкиперы Илья Ежов и Дмитрий Шугаев поймали все летящие в ворота шайбы.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Юлаевцы» в первом периоде заработали два штрафа: Данил Башкиров за толчок клюшкой и командный — за нарушение численного состава. Череповчане преимуществом не воспользовались. Хоккеисты ушли на перерыв с нулевым результатом.

Во втором периоде соперники продолжали атаковать, но шайбы встречали на своём пути щитки и ловушки вратарей, а также защитное ограждение ледовой чаши. Ворота гостей на 38-й минуте распечатал Александр Кадейкин — 1:0. Через 45 секунд «Северсталь» отстал ещё на один гол: шайбу в створ ворот забросил Райан Мёрфи — 2:0.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В начале третьего периода лëд начал раскаяться. Череповчане не сумели противостоять Шакиру Мухамадуллину, Райану Мёрфи и Александру Кадейкину, ловко переигравших оборону «Северстали». В результате Александр Кадейкин оформил дубль. Счёт на табло на 44-й минуте — 3:0. Через 25 секунд гостям, наконец, удалось забросить ответную шайбу в ворота уфимцев. Автором единственного гола стал Руслан Абросимов — 3:1. Не прошло и полминуты, как снова гол — 4:1. Решающую исход матча шайбу забросил Артём Пименов. 

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Следующий матч, который станет последним в 11-й домашней серии, «Салават Юлаев» проведёт с нижнекамским «Нефтехимиком» 29 января. В предыдущий раз соперники встречались 20 января в матче десятой гостевой серии. Тогда уфимцы проиграли, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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