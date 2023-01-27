«Салават Юлаев» одержал победу в домашнем матче над «Северсталью»

Сегодня, 27 января, «Салават Юлаев» провёл второй матч 11-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимские хоккеисты сыграли с череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой дружины Виктора Козлова (4:1).
В стартовом поединке соперники обменялись несколькими, довольно опасными голевыми моментами. Обе команды имели возможность открыть счёт, но этого не было сделано. Голкиперы Илья Ежов и Дмитрий Шугаев поймали все летящие в ворота шайбы.
«Юлаевцы» в первом периоде заработали два штрафа: Данил Башкиров за толчок клюшкой и командный — за нарушение численного состава. Череповчане преимуществом не воспользовались. Хоккеисты ушли на перерыв с нулевым результатом.
Во втором периоде соперники продолжали атаковать, но шайбы встречали на своём пути щитки и ловушки вратарей, а также защитное ограждение ледовой чаши. Ворота гостей на 38-й минуте распечатал Александр Кадейкин — 1:0. Через 45 секунд «Северсталь» отстал ещё на один гол: шайбу в створ ворот забросил Райан Мёрфи — 2:0.
В начале третьего периода лëд начал раскаяться. Череповчане не сумели противостоять Шакиру Мухамадуллину, Райану Мёрфи и Александру Кадейкину, ловко переигравших оборону «Северстали». В результате Александр Кадейкин оформил дубль. Счёт на табло на 44-й минуте — 3:0. Через 25 секунд гостям, наконец, удалось забросить ответную шайбу в ворота уфимцев. Автором единственного гола стал Руслан Абросимов — 3:1. Не прошло и полминуты, как снова гол — 4:1. Решающую исход матча шайбу забросил Артём Пименов.
Следующий матч, который станет последним в 11-й домашней серии, «Салават Юлаев» проведёт с нижнекамским «Нефтехимиком» 29 января. В предыдущий раз соперники встречались 20 января в матче десятой гостевой серии. Тогда уфимцы проиграли, сообщало информагентство «Башинформ».