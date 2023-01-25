«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче

Состоявшийся сегодня матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» стал заключительным в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

В предыдущий раз «юлаевцы» встречались с «хищниками» в гостевом матче 18 января. Тогда игра закончилась со счётом 2:1 в пользу казанцев, сообщало информагентство «Башинформ».

До конца января «Салават Юлаев» проведёт еще два домашних матча. Игра с череповецкой «Северсталью» состоится 27 января и 29 января — с нижнекамским «Нефтехимиком».