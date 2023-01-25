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Вчера, 21:23

«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня «Салават Юлаев» провёл первый матч 11-й домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграли на домашнем льду с казанским «Ак Барсом». «Зелёное дерби» завершилось победой хозяев.

С первых минут матча стало понятно, что «Салават Юлаев» проголодался по победам. «Юлаевцы» создали у ворот соперника массу опасных моментов. Тем не менее первый отрезок игры подходил к концу, казалось, с нулевым результатом. Но за секунды до окончания периода казанцы размочили счёт. Илья Ежов не смог остановить шайбу, брошенную Василием Токрановым. На табло 0:1.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В начале второго периода счёт сравнялся. На 22-й минуте шайбу в ворота Тимура Билялова забросил Сергей Шмелëв — 1:1. До конца отрезка счёт не поменялся.

Вместе с тем второй период выдался очень напряжённым. Команды не желали уступать и каждый отстаивал свою правоту. В результате на скамейке штрафников оказались хоккеисты «Ак Барса» Александр Радулов (грубость), причём два раза, Никита Лямкин (оскорбление судей и неспортивное поведение). «Юлаевцы» тоже были оштрафованы. Ими стали Александр Кадейкин (грубость), Григорий Панин (оскорбление судей и неспортивное поведение).

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Счёт не поменялся и в последнем периоде. Судьи назначили овертайм.

Дополнительный период остался за «Салаватом Юлаевым». Победную шайбу забросил Александр Хмелевский — 2:1.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Состоявшийся сегодня матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» стал заключительным в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

В предыдущий раз «юлаевцы» встречались с «хищниками» в гостевом матче 18 января. Тогда игра закончилась со счётом 2:1 в пользу казанцев, сообщало информагентство «Башинформ».

До конца января «Салават Юлаев» проведёт еще два домашних матча. Игра с череповецкой «Северсталью» состоится 27 января и 29 января — с нижнекамским «Нефтехимиком».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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