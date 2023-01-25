«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче

Сегодня «Салават Юлаев» провёл первый матч 11-й домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграли на домашнем льду с казанским «Ак Барсом». «Зелёное дерби» завершилось победой хозяев.
С первых минут матча стало понятно, что «Салават Юлаев» проголодался по победам. «Юлаевцы» создали у ворот соперника массу опасных моментов. Тем не менее первый отрезок игры подходил к концу, казалось, с нулевым результатом. Но за секунды до окончания периода казанцы размочили счёт. Илья Ежов не смог остановить шайбу, брошенную Василием Токрановым. На табло 0:1.
В начале второго периода счёт сравнялся. На 22-й минуте шайбу в ворота Тимура Билялова забросил Сергей Шмелëв — 1:1. До конца отрезка счёт не поменялся.
Вместе с тем второй период выдался очень напряжённым. Команды не желали уступать и каждый отстаивал свою правоту. В результате на скамейке штрафников оказались хоккеисты «Ак Барса» Александр Радулов (грубость), причём два раза, Никита Лямкин (оскорбление судей и неспортивное поведение). «Юлаевцы» тоже были оштрафованы. Ими стали Александр Кадейкин (грубость), Григорий Панин (оскорбление судей и неспортивное поведение).
Счёт не поменялся и в последнем периоде. Судьи назначили овертайм.
Дополнительный период остался за «Салаватом Юлаевым». Победную шайбу забросил Александр Хмелевский — 2:1.
Состоявшийся сегодня матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» стал заключительным в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
В предыдущий раз «юлаевцы» встречались с «хищниками» в гостевом матче 18 января. Тогда игра закончилась со счётом 2:1 в пользу казанцев, сообщало информагентство «Башинформ».
До конца января «Салават Юлаев» проведёт еще два домашних матча. Игра с череповецкой «Северсталью» состоится 27 января и 29 января — с нижнекамским «Нефтехимиком».