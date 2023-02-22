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Вчера, 23:05

№ 27: Родион Амиров назвал имя лучшего игрока «Салавата Юлаева»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Нападающий «Салавата Юлаева», уроженец Салавата Родион Амиров поздравил родной клуб с победой в выездном матче с екатеринбургским «Автомобилистом».

С Родионом Амировым по телефону связался нападающий «юлаевцев» Данил Алалыкин.

«Всех с победой! Красавцы! Двигаемся дальше», — сказал Родион своим товарищам по клубу.

В традиционной передаче башкирской шапки бурек в честь победы «Салавата Юлаева» Родион Амиров назвал лучшим игроком матча Алексея Пустозёрова.

«Амирчик, привет! Тебя все слышат. Спасибо тебе! Ты — наш шестой игрок. Поэтому и тебя с победой», — ответил ему Алексей Пустозёров.

Напомним, 22 февраля, «Салават Юлаев» провёл первый матч заключительной гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы встретились в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Игра закончилась победой «юлаевцев» (1:3)

Год назад информагентство «Башинформ» передавало о том, что у нападающего «Торонто Мэйпл Лифс», игрока уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга. Диагноз был подтверждён во время медицинского обследования и лечения от другой травмы. Спортсмен лечится в Германии.

«Да, сейчас нелёгкие времена, но я убеждён, что победа близко, тем более с такой поддержкой. Сейчас я в Германии с родителями. Прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лёд — все с учётом предписаний врачей. Ещё раз — спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и тёплые слова. С Богом я всё пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил»,обратился к болельщикам Родион Амиров.

Добавим, 14 октября, на льду Скотиабанк-Арены в Торонто (Канада) состоялся матч НХЛ между местным «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада) и «Вашингтоном», который закончился победой «листьев» (3:2).

Перед матчем нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров был представлен как член команды «Торонто». За океаном уфимский форвард пока только тренируется.

Видео:Валерий Шахов

«Родион туда едет тренироваться и готовиться к сезону. Он посчитал, что ему там будет лучше и полезнее. Я и клуб его поддерживаем. Он уже не маленький и знает, что ему нужно», — говорил ранее главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов.


группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
Фото:группа ХК «Салават Юлаев» в телеграм
Автор:Эдуард Кускарбеков
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