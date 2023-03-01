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Сегодня, 09:58

«Салават Юлаев» 1 марта проведёт первый матч с «Адмиралом» в Кубке Гагарина

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 1 марта, ХК «Салават Юлаев» начинает домашнюю серию плей-офф. Первый матч уфимцы проведут на домашнем льду с «Адмиралом» из Владивостока. Начало игры в 19.00 по уфимскому времени. Прямую трансляцию проведут телеканал «Башкирское спутниковое телевидение», KHL и KHL Prime.

Второй матч с «Адмиралом» состоится на льду «Уфа-Арены» 3 марта. Игры с «моряками» продолжатся во Владивостоке 5 и 7 марта.

Напомним, предыдущая игра с «Адмиралом» состоялась в Уфе 14 января. Встреча с гостями завершилась победой «юлаевцев» (2:0). Первую шайбу в ворота «Адмирала» на 41-й минуте забросил Сергей Шмелёв, вторую — за несколько секунд до финального свистка — Александр Хмелевский, передавало информагентство «Башинформ».

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Автор:Эдуард Кускарбеков
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