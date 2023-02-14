ХК «Салават Юлаев» празднует день рождения своего главного тренера Виктора Козлова

Сегодня, 14 февраля, у главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктора Козлова день рождения. Уфимские хоккеисты накануне преподнесли своему наставнику замечательный подарок — после выездного матча с ХК «Сочи» команда вышла в плей-офф. Игра вчера закончилась со счётом 4:1 в пользу «юлаевцев», сообщало информагентство «Башинформ».
На пост главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов был назначен 1 мая 2022 года. До назначения российский специалист работал в штабе уфимской команды в должности помощника главного тренера Томи Ламсы.
По мнению болельщиков, с приходом Виктора Козлова «Салават Юлаев» стал динамичным, стремительным и уверенным. Это важно, поскольку в прошлом году команду покинули ряд легионеров. Напомним, из России в 2022 году уехали Джефф Плэтт, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен, Юха Метсола, Тему Хартикайнен и Филип Ларсен. В итоге уфимский клуб стал первым в КХЛ, который выступал без легионеров. Любители хоккея переживали, как «Салават Юлаев» продолжит путь к Кубку Гагарина. Вчера стало понятно — подопечные Виктора Козлова могут одерживать победы.
Виктор Козлов входит в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с 2020 года. До работы в уфимском коллективе он занимал пост тренера в «Металлурге» (2015 — 2020), после увольнения Ильи Воробьёва возглавил тренерский штаб магнитогорцев (2017 — 2018). В 2016 году вместе с «Магниткой» он стал обладателем Кубка Гагарина.
За свою спортивную карьеру Виктор Козлов играл и за «Салават Юлаев», проведя в клубе три сезона с 2009 по 2012 год. В 2011 году хоккеист завоевал в столице Башкирии Кубок Гагарина.
Виктор Козлов родился в Тольятти. Там же он приступил к первым тренировкам в хоккее. Первым наставником будущего чемпиона был заслуженный тренер России Владимир Гуженков.
В начале пути к спортивным вершинам Виктор Козлов успел сыграть в заокеанских клубах. Он выступал в разные годы в «Сан-Хосе Шаркс», «Флориде Пантерз», «Нью-Джерси Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Вашингтон Кэпиталз». В составе нью-йоркской команды (2006 год) Виктор Козлов в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил четыре шайбы, та игра завершилась победой островитян со счётом 7:4. А за сутки до этой встречи россиянин забросил две шайбы в гостевом матче в ворота «Питтсбург Пингвинз», добившись редкого достижения — 6 шайб за 24 часа.
В 2009 году Виктор Козлов вернулся в Россию, где продолжил забивать голы, играя за ярославский «Локомотив», столичный ЦСКА.
Именитый хоккеист принимал участие в двух Олимпиадах - в Турине (2006) и Ванкувере (2010) и чемпионатах мира в Австрии (1996 и 2005), Швейцарии (1998), России (2000) и Германии (2010). Виктор Козлов завоевал бронзовые награды чемпионата мира в 2005 году и серебряные медали — в 2010 году. Игровую карьеру Виктор Козлов завершил после окончания годового контракта с екатеринбургским «Автомобилистом» в 2014 году.
Информагентство «Башинформ» поздравляет Виктора Николаевича с днём рождения и желает благополучия, здоровья, ярких побед и, конечно же, завоевания с «Салаватом Юлаевым» главного трофея — Кубка Гагарина.