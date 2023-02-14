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Сегодня, 12:15

ХК «Салават Юлаев» празднует день рождения своего главного тренера Виктора Козлова

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 14 февраля, у главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктора Козлова день рождения. Уфимские хоккеисты накануне преподнесли своему наставнику замечательный подарок — после выездного матча с ХК «Сочи» команда вышла в плей-офф. Игра вчера закончилась со счётом 4:1 в пользу «юлаевцев», сообщало информагентство «Башинформ».

На пост главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов был назначен 1 мая 2022 года. До назначения российский специалист работал в штабе уфимской команды в должности помощника главного тренера Томи Ламсы.

По мнению болельщиков, с приходом Виктора Козлова «Салават Юлаев» стал динамичным, стремительным и уверенным. Это важно, поскольку в прошлом году команду покинули ряд легионеров. Напомним, из России в 2022 году уехали Джефф Плэтт, Маркус ГранлундСакари Маннинен, Юха Метсола, Тему Хартикайнен и Филип Ларсен. В итоге уфимский клуб стал первым в КХЛ, который выступал без легионеров. Любители хоккея переживали, как «Салават Юлаев» продолжит путь к Кубку Гагарина. Вчера стало понятно — подопечные Виктора Козлова могут одерживать победы.

Виктор Козлов входит в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с 2020 года. До работы в уфимском коллективе он занимал пост тренера в «Металлурге» (2015 — 2020), после увольнения Ильи Воробьёва возглавил тренерский штаб магнитогорцев (2017 — 2018). В 2016 году вместе с «Магниткой» он стал обладателем Кубка Гагарина.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

За свою спортивную карьеру Виктор Козлов играл и за «Салават Юлаев», проведя в клубе три сезона с 2009 по 2012 год. В 2011 году хоккеист завоевал в столице Башкирии Кубок Гагарина.

Виктор Козлов родился в Тольятти. Там же он приступил к первым тренировкам в хоккее. Первым наставником будущего чемпиона был заслуженный тренер России Владимир Гуженков.

В начале пути к спортивным вершинам Виктор Козлов успел сыграть в заокеанских клубах. Он выступал в разные годы в «Сан-Хосе Шаркс», «Флориде Пантерз», «Нью-Джерси Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Вашингтон Кэпиталз». В составе нью-йоркской команды (2006 год) Виктор Козлов в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил четыре шайбы, та игра завершилась победой островитян со счётом 7:4. А за сутки до этой встречи россиянин забросил две шайбы в гостевом матче в ворота «Питтсбург Пингвинз», добившись редкого достижения — 6 шайб за 24 часа.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В 2009 году Виктор Козлов вернулся в Россию, где продолжил забивать голы, играя за ярославский «Локомотив», столичный ЦСКА.

Именитый хоккеист принимал участие в двух Олимпиадах - в Турине (2006) и Ванкувере (2010) и чемпионатах мира в Австрии (1996 и 2005), Швейцарии (1998), России (2000) и Германии (2010). Виктор Козлов завоевал бронзовые награды чемпионата мира в 2005 году и серебряные медали — в 2010 году. Игровую карьеру Виктор Козлов завершил после окончания годового контракта с екатеринбургским «Автомобилистом» в 2014 году.

Информагентство «Башинформ» поздравляет Виктора Николаевича с днём рождения и желает благополучия, здоровья, ярких побед и, конечно же, завоевания с «Салаватом Юлаевым» главного трофея — Кубка Гагарина.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Автор:Эдуард Кускарбеков
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