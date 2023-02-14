ХК «Салават Юлаев» празднует день рождения своего главного тренера Виктора Козлова

Сегодня, 14 февраля, у главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктора Козлова день рождения. Уфимские хоккеисты накануне преподнесли своему наставнику замечательный подарок — после выездного матча с ХК «Сочи» команда вышла в плей-офф. Игра вчера закончилась со счётом 4:1 в пользу «юлаевцев», сообщало информагентство «Башинформ».

На пост главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов был назначен 1 мая 2022 года. До назначения российский специалист работал в штабе уфимской команды в должности помощника главного тренера Томи Ламсы.

По мнению болельщиков, с приходом Виктора Козлова «Салават Юлаев» стал динамичным, стремительным и уверенным. Это важно, поскольку в прошлом году команду покинули ряд легионеров. Напомним, из России в 2022 году уехали Джефф Плэтт, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен, Юха Метсола, Тему Хартикайнен и Филип Ларсен. В итоге уфимский клуб стал первым в КХЛ, который выступал без легионеров. Любители хоккея переживали, как «Салават Юлаев» продолжит путь к Кубку Гагарина. Вчера стало понятно — подопечные Виктора Козлова могут одерживать победы.

Виктор Козлов входит в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с 2020 года. До работы в уфимском коллективе он занимал пост тренера в «Металлурге» (2015 — 2020), после увольнения Ильи Воробьёва возглавил тренерский штаб магнитогорцев (2017 — 2018). В 2016 году вместе с «Магниткой» он стал обладателем Кубка Гагарина.