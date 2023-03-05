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Сегодня, 11:32

В Башкирии на телемарафоне «Территория женского счастья» побывал Глава республики

В Башкирии на телемарафоне открытой академии «Территория женского счастья» побывал Глава республики. В прямом эфире Радий Хабиров ответил на вопросы ведущих Альбины Касимхановой и Дмитрия Каретко.

- Мне повезло, моя супруга хорошо понимает характер и суть моей работы. В этом плане я чувствую себя очень комфортно, моя работа поставлена в приоритет. Тем не менее я всегда нахожу возможность, чтобы пообщаться с близкими, - сказал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что самое главное в работе руководителя - это результат, что-то хорошее для людей, когда понимаешь, что не зря прожил это время на свете.

Радий Хабиров отметил важность проекта «Территория женского счастья», который работает по всей республике:

- Это не государственный инструмент, но оказывает столько помощи нашим женщинам - и медицинской, и психологической. Всё это очень важная работа. «Территория женского счастья» - это наш надежный и хороший партнер.

В завершение встречи Радий Хабиров поздравил женщин с наступающим Международным женским днем.

- Милые женщины, мы вас очень любим, очень уважаем, очень благодарны вам. Хотел бы пожелать быть счастливыми, быть здоровыми, быть любимыми и обязательно любить, найти себе интересное дело. Жизнь очень короткая, самое главное, чтобы в душе был свет, нужно научиться вместе преодолевать невзгоды. Будьте счастливы, милые наши женщины! - пожелал Глава республики.

В телемарафоне приняли участие также известные артисты, руководители ведомств, общественные деятели.

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