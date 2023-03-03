Дмитрий Чернышенко в Башкирии познакомился с «Моторами будущего»

Сегодня в Уфе вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили передовую инженерную школу (ПИШ) «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий. Директор школы Вячеслав Вавилов рассказал, что студенты в конструкторском бюро решают разнообразный спектр задач в рамках проектирования и конструирования радиоэлектронной аппаратуры, они также заняты разработкой и сборкой двигателя Мендосино, изучением имитационных моделей систем магнитного подвеса, разработкой трехмерных моделей проектируемых конструкций.

Отличительной особенностью ПИШ «Моторы будущего» является ее продуктовая направленность и постоянное взаимодействие с индустриальными партнерами.

ПИШ стала центром разработки и выпуска продукции, в котором молодые ученые университета занимаются проектированием, изготовлением, испытаниями и полным циклом создания перспективных электротехнических комплексов и систем для нужд авиационной и транспортной промышленности. К примеру, электросамолетом.

Электролет разрабатывают совместно с учеными из Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина и компании «СуперОкс». Прототип гибридного двигателя электролета на базе Як-40 испытали и на земле, и в воздухе. К 2030 году, по расчетам разработчиков, его будут использовать в пассажирских авиаперевозках. Предполагается, что первый пассажирский электролет будет ближнемагистральным с вместимостью 9-12 мест. В перспективе на его основе смогут создаваться и среднемагистральные модификации.

В электросамолете обычный авиационный двигатель будет обеспечивать работу электрического.

«Мы все знаем, что основная нагрузка на двигатели самолета приходится на взлёт. Именно в этот момент тратится много топлива, неравномерная нагрузка сказывается и на сроке эксплуатации авиационных двигателей. Гибридная же система будет работать равномерно, без перегрузок. Поэтому существенно сократятся расход топлива и количество вредных выбросов, увеличится срок эксплуатации двигателя. В итоге снизится стоимость авиаперевозок», – отметил Вячеслав Вавилов.

Борт будет малошумным, что станет принципиальным преимуществом для перевозчиков, работающих в странах, где действуют ограничения на полеты в ночное время.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров также пообщались с членами инженерно-гоночной команды вуза, костяк которой составляют студенты факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта, но участником сборной может стать любой, кто увлечен техникой и гонками. А исполняющий обязанности ректора Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров подарил Дмитрию Чернышенко и Радию Хабирову модель электросамолета.