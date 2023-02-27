Новости Башкортостана и Уфы
75.43
+0.72
79.62
+0.05
82.05
+0.01
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:02

В Башкирии на лечение бойцов СВО в санаториях выделяется 100 млн рублей

В 2023 году на лечение участников СВО и членов их семей в башкирских санаториях выделяется 100 млн руб. из республиканского бюджета, сообщила министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Необходимо отметить большую социальную значимость работы, которую выполняют наши санатории, особенно актуальной в условиях проведения специальной военной операции.

«В санаториях подготовлен номерной фонд, лечение будет предоставлено в удобное время по личному заявлению», — отметила министр.

В январе для этих целей конкурсным способом были отобраны 12 санаториев — государственных и частных, для лечения участников СВО за счет средств бюджета. Планируется, что льготой смогут воспользоваться свыше 1,5 тыс. человек. Стоимость путевки для одного участника СВО составляет 60,2 тыс. руб. при средней продолжительности лечения в 14 дней.

По данным МЗИО РБ, в санаториях побывало 259 человек, в том числе 47 участников боевых действий, 60 членов их семей, 29 родителей погибших воинов, 123 инвалида и ветерана ЛНР.

Наталья Полянская отметила, что каждый санаторий подготовил оздоровительную «программу, которую может предоставить по лечению тех или иных заболеваний либо травм».

Глава Башкирии поручил учитывать такие профили при направлении военнослужащих. «Когда в санаторий направляем, желательно, чтобы было направление — разные потребности могут быть, поэтому нужно, чтобы лечение с толком прошло», — сказал Радий Хабиров.

Как ранее сообщал Башинформ, 12 отобранных санаториев получат господдержку на оздоровление бойцов СВО.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика