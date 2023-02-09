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Сегодня, 09:40

12 санаториев Башкирии получат субсидию за лечение бойцов СВО

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Ряд санаториев Башкирии получат субсидию из республиканского бюджета за лечение бойцов СВО - жителей республики. 

Результаты конкурсного отбора санаторно-курортных учреждений на получение таких субсидий опубликовало минземимущества Башкирии. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, на конкурс подали свои заявки 12 санаториев и все они были одобрены. В числе получателей субсидии, выделяемой из бюджета на лечение участников спецоперации, - санатории «Ассы», «Зеленая Роща», «Якты-Куль», «Янган-Тау», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Юматово», «Радуга», дом отдыха «Березки», санаторий-профилакторий «Березки» и ЛОЦ «Энергетик».

Ранее Глава Башкирии заявил о том, что санатории республики нуждаются в поддержке, информировал «Башинформ».  

«Это достояние республики, десятилетиями формировалась их материальная и лечебная база. Особенно сейчас, когда в них восстанавливают здоровье участники СВО, инвалиды и ветераны Луганской Народной Республики. В свою очередь, мы ждем, что наши санатории и сами будут улучшать свою материальную базу и качество обслуживания отдыхающих», - отметил Радий Хабиров.  

Глава Башкирии напомнил, что в рамках антикризисных мер в прошлом году республика установила льготную арендную плату за используемые санаториями государственные и муниципальные земельные участки.

Автор:Галина Бахшиева
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