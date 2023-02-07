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Вчера, 13:05

В Башкирии стратегические предприятия останутся в госсобственности

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкортостана заявил, что надо продолжить реформу системы управления госактивами, но при этом вести эту работу грамотно и аккуратно. Вместе с тем в формате «унитарных» сохранят те предприятия, которые имеют стратегическое значение для республики. Сегодня в республике 33 ГУПа, три из которых отнесены к стратегическим. Это кинотеатр «Родина», БХП «Агидель» и издательство «Китап». 

Об этом он сообщил сегодня на коллегии министерства земельных и имущественных отношений РБ. Как сообщал ранее «Башинформ», на заседании ведомства подводятся итоги 2022 года.  

«Необходимо завершить реформирование ГУПов в установленные законодательством сроки. При этом нужно внимательно отнестись к предприятиям, имеющим признаки банкротства. Необходимо защитить интересы республики, обеспечить соблюдение законных прав трудового коллектива», - сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что в поддержке нуждаются и санатории республики. 

«Это достояние республики, десятилетиями формировалась их материальная и лечебная база. Особенно сейчас, когда в них восстанавливают здоровье участники СВО, инвалиды и ветераны Луганской Народной Республики. В свою очередь, мы ждем, что наши санатории и сами будут улучшать свою материальную базу и качество обслуживания отдыхающих», - отметил Глава республики. 

Радий Хабиров напомнил, что в рамках антикризисных мер в прошлом году республика установила льготную арендную плату за используемые санаториями государственные и муниципальные земельные участки.

Автор:Азат Гиззатуллин
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