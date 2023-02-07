Минземимущество Башкирии обеспечило поступление в бюджет региона 13,5 млрд рублей

Республика достойно прошла очень непростой год. Мы не допустили сокращения экономики. Поддержали людей, выполнили все социальные обязательства, сказал Глава Башкортостана сегодня на коллегии министерства земельных и имущественных отношений республики по итогам 2022 года.

Доходы консолидированного бюджета составили почти 330 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 231 млрд с ростом на 28,8 млрд или на 14,2%.

«Ваше министерство обеспечило поступление в бюджет 13,5 млрд рублей. Это почти на 8,3 млрд больше, чем в 2021 году (5 238 млрд рублей). Промышленность выросла на 2,7%. Наши аграрии собрали более 5 млн тонн зерна. Чтобы и впредь достигать таких результатов, сохранять лидирующие позиции, нам нужно активно задействовать все имеющиеся ресурсы. Ваше министерство должно обеспечивать успешное решение задач по всем стратегически важным для нас направлениям, программам и проектам», - сказал Радий Хабиров.

Одной из главных задач министерства на 2023 год, по мнению руководителя республики, является проведение инвентаризации земель сельхозназначения и ввод в оборот всей неиспользуемой пока пашни. В республике её сейчас – около 165 тысяч гектаров. По словам Радия Хабирова, земля должна работать и каждый её гектар должен быть учтён.

«В 2020 году мы своевременно приняли закон о передаче республике полномочий органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. В прошлом году от аренды и продажи таких земельных участков мы получили значительные поступления – порядка 4,2 млрд рублей», - подчеркнул Радий Хабиров.

Он также отметил эффективное взаимодействие министерства с Росреестром, Кадастровой палатой, муниципалитетами.

«Завершена кадастровая оценка всех земельных участков на территории республики, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года. Ваша работа все больше переходит в цифровой формат. За год число госуслуг, переведённых в электронный вид, выросло с 17 до 26. В продолжение этой работы поручаю в этом году сократить сроки оказания услуг по государственной кадастровой оценке», - отметил Глава региона.