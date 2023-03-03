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Вчера, 17:47

Радий Хабиров назвал сроки завершения строительства IQ-парка в Уфе

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

Сегодня заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили площадку будущего межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.

Они рассмотрели проектные решения по зданию IQ-парка, который является первой очередью проекта, где в перспективе планируется собрать лучшие умы не только из Башкортостана, но и всей России.

«Мы уже понимаем, по каким этажам будут расположены вузы, с ними уже проработали все проектные и планировочные решения, приступаем к активной фазе переделки данного здания под студенческий кампус. Каждый из трех вузов получит свои помещения на разных этажах», - рассказал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. 

Напомним, как сообщал «Башинформ», студенческий кампус планируется построить на условиях концессии в две очереди. 14 декабря 2022 года в рамках Международной недели бизнеса правительство Башкортостана и группа «Эталон» заключили концессионное соглашение на возведение и эксплуатацию кампуса. Первая очередь включает реконструкцию здания IQ-парка площадью 35,8 тысячи квадратных метров. Вторая очередь – центральное ядро кампуса – будет занимать более 110 тысяч кв. метров.

«У нас сроки предельно жесткие. IQ-парк должен открыть двери в конце 2023 года, нам осталось 10 месяцев. Это будет студенческая творческая зона для студентов. По этажам расположатся Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медицинский университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Все это мы делаем для наших республиканских студентов, независимо от принадлежности. Здесь будут и стартапы, и коворкинги, современная среда для студенческой научной активности и творчества. Подчеркиваю, что закончить его мы должны в этом году», - отметил Радий Хабиров.

В состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч кв. метров.

Автор:Азат Гиззатуллин
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