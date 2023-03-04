Премьер-министр Башкирии и генконсул Турции обсудили экономическое и культурное сотрудничество

В Уфе состоялась встреча премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова и генерального консула Турецкой Республики в Казани Исмета Эрикана.

Как отметил глава башкирского кабмина, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, взаимовыгодное партнерство Турции и России продолжается. В Башкирии реализуется целый ряд совместных инвестиционных проектов. Это, например, проект компании «Genesis Agro Trade» по производству гибридных семян подсолнечника и других культур, сеть предприятий общественного питания «Мир Chicken». С компанией «Leosal Makina» прорабатывается возможность локализации у нас производства автоматического оборудования по разделке домашней птицы. С компанией «Kisan İnşaat» обсуждается вопрос размещения в Башкортостане завода по выпуску стеклянной микросферы мощностью 2 тыс. тонн.

«Заинтересованность наших предпринимателей в расширении взаимодействия с турецким бизнесом растет, — сказал Андрей Назаров. - В нашей республике работают 29 предприятий, созданных с участием турецкого капитала. Многие из них известны далеко за пределами Башкортостана. Это, например, производитель стеклотары «Русджам», пивоварня «Эфес Пилснер»».

За 2022 год товарооборот с Турцией вырос на 42%. Турция входит в первую десятку торговых партнеров Башкирии среди 112 стран – 6 место, доля во внешнеторговом обороте – 4,8%.

По словам премьер-министра, республика заинтересована в импорте из Турции продовольствия, машиностроительной и фармацевтической продукции. Есть конкретные запросы от компаний региона. Со своей стороны Башкортостан может существенно нарастить поставки в Турцию химической, нефтехимической, металлургической и сельскохозяйственной продукции.

Как отметил Андрей Назаров, турецкие предприниматели — надежные партнеры нашей республики. Они принимают активное участие во многих форумах и выставках. Компании Башкортостана в свою очередь тоже участвуют в мероприятиях в Турции.

Председатель республиканского правительства поблагодарил генконсула за активное участие в развитии взаимоотношений Башкортостана и Турецкой Республики и выразил надежду, что нынешняя встреча станет новым толчком для совместной работы.

Исмет Эрикан от имени президента Турции и всей турецкой нации выразил благодарность за участие Башкортостана в спасательных работах и отметил, что эта помощь неоценима.

«Турецкая Республика испытывает глубокое уважение к Башкортостану и заинтересована в развитии сотрудничества. Я всегда готов работать в самом тесном контакте с руководством вашей республики, чтобы масштабы этого взаимодействия росли», — добавил он.

Генконсул сообщил, что турецкая сторона планирует расширить успешные экономические связи культурными. Эта работа начиналась несколько лет назад, но вмешалась пандемия. Сейчас ее стоит возродить, тем более что в 2023 году есть хороший повод — исполняется 100 лет со дня основания Турецкой Республики, напомнил дипломат.

«Мы хотели бы провести в 2023 году ряд культурных мероприятий в Башкортостане. Будем благодарны, если правительство республики и министерство культуры поддержит нас в этом. Я знаю, что башкирский народ любит турецкую культуру, турецкую кухню, любит ездить в Турцию. Теперь мы хотим Турцию привезти к вам», — сказал Исмет Эрикан.

Андрей Назаров ответил, что Башкортостан с удовольствием поддержит эту и другие инициативы, направленные на дальнейшее укрепление башкирско-турецких связей.