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Сегодня, 08:28

Глава Башкирии и ректор МГИМО обсудили вопросы кадрового потенциала выпускников из республики

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

28 февраля в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с ректором Московского государственного института международных отношений МИД России, академиком РАН Анатолием Торкуновым.

Напомним, 3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума Радий Хабиров и Анатолий Торкунов подписали соглашение о партнёрстве между Башкортостаном и МГИМО. Документ предполагает совместные шаги по улучшению подготовки научно-педагогических кадров, укреплению инновационных возможностей системы профессионального образования республики.

Так, на базе вуза организовали подготовку специалистов для различных отраслей экономики, в том числе для Башкортостана. В частности, действуют программы целевого обучения в МГИМО выпускников из республики.

«У нас довольно много ребят из Башкортостана — 60 человек. По моим наблюдениям, студенты учатся хорошо, успешно трудоустраиваются после окончания вуза. Многие служат в МИДе, — отметил Анатолий Торкунов. — Это свидетельство того, что ребята замечательно подготовлены. Последнее время вижу очень хорошую тенденцию — многие возвращаются работать в Башкортостан».

Радий Хабиров подчеркнул, что трудоустройство выпускников столичных вузов на малой родине — важный элемент укрепления кадрового потенциала республики.

«По статистике, 65 процентов выпускников школ Башкортостана поступают в вузы республики. Около 30-35 процентов — в университеты других городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Это хорошо, что наши студенты учатся в лучших московских вузах, — подчеркнул Радий Хабиров. — Конечно, нам хотелось бы, чтобы потом они возвращались домой. Доля пока не очень большая — 25-30 процентов. Но динамика положительная, и это уже здорово».

Глава Башкортостана также рассказал о реализации в Уфе крупного федерального проекта — возведения межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Общая площадь комплекса — 170 тысяч кв. метров.

«Мы попали в число восьми регионов, получивших федеральную поддержку на строительство кампусов. Сейчас завершаем первую очередь проекта — создаем IQ-парк. В декабре планируем ввести его в эксплуатацию, — сообщил Радий Хабиров. — В кампусе в целом будет современная образовательная среда — лаборатории, читальные залы, досуговый блок, спортивные зоны. Возлагаем на этот проект серьезные ожидания».

Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Автор:Азат Гиззатуллин
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