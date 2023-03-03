На совещании с Дмитрием Чернышенко Радий Хабиров доложил о социально-экономическом развитии Башкирии

На совещании по социально-экономическому развитию республики 3 марта с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко Радий Хабиров назвал Башкортостан одним из наиболее развитых регионов страны, стабильно входящим в десятку лидеров по объему валового регионального продукта.

«Промышленность выросла на 2,7%. По темпам роста мы — четвёртые в ПФО, по объему отгруженных товаров и услуг — вторые. Два года подряд признаёмся лучшими в стране по реализации промышленной политики. В первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов заняли высокое 4-е место. Мы выстраиваем тесное взаимодействие с предприятиями. Создали межведомственные комиссии с „Ростехом“, УГМК, „Газпромом“, „Башнефтью“. Активно сотрудничаем с „Роснефтью“. Совместно обсуждаем вопросы развития наших компаний. Созданный у нас благодаря Вашей поддержке, Дмитрий Николаевич (Чернышенко — прим. ред.), Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня объединяет науку, высшую школу и бизнес в консорциумы для реализации совместных проектов, становится главной движущей силой нашего инновационного развития», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона также добавил, что минпромторг России определил республику пилотным регионом по внедрению новых подходов в развитии кластеров.

«У нас созданы и включены в федеральный реестр первый в стране мебельный кластер, а также авиационный и промышленный кластеры. На стадии регистрации – кластер легкой промышленности и форменной одежды. По итогам прошлого года республика – в числе лидеров по количеству кластеров. Третье – это целевая поддержка отдельных отраслей. В частности, легкой промышленности. Осенью наши предприятия нарастили объемы производства, в том числе для нужд армии. Организован пошив элементов экипировки и одежды, в первую очередь спальных мешков, перчаток, медицинских аптечек», - сказал Глава региона.

Радий Хабиров особо отметил успехи региона в сельском хозяйстве. По итогам 2022 года в Башкортостане собран рекордный урожая зерна — 5 млн тонн. Республика входит в первую тройку регионов округа по темпам развития и объемам продукции сельского хозяйства. Регион полностью закрывает свои потребности по молоку, мясу, сахару (в 7 раз) и подсолнечному маслу (в 6 раз). Занимает лидерские позиции по производству говядины (163 тыс. тонн), кумыса (3,2 тыс. тонн), меда (5,7 тыс. тонн), молока (1 614 тыс. тонн), поголовью лошадей (120 тыс. голов) и крупного рогатого скота (870 тыс. голов).

Глава Башкирии обратил внимание и на активную инвестиционную политику, назвав это направление приоритетным для республики. Так, за последние три года (2019–2021 годы) Башкортостан нарастил инвестиции на 32,3% (РФ — на 10,8%, ПФО — на 5,9%). А в Национальном инвестиционном рейтинге занимает высокое пятое место в стране.

В республике действуют 5 территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальные и технопарки. Одна из них особая экономическая зона «Алга» второй раз подряд признаётся самой динамично развивающейся в России.

«В рамках вашего, Дмитрий Николаевич, кураторства Приволжского федерального округа республика реализует ряд важных для страны проектов. Это производство беспилотных летательных аппаратов и продукции электронной промышленности. Это Евразийский НОЦ и студенческий кампус. Карбоновый полигон. Инфраструктурное развитие Башкирского Зауралья. Особая экономическая зона в городе Агидель. Южный обход Уфы. По всем этим проектам идет активная работа. И мы четко следуем методическим рекомендациям аналитического центра при Правительстве Российской Федерации», - сказал руководитель республики.

Радий Хабиров также остановился на вопросах жилищного строительства. По его словам, республика вышла на исторический максимум по вводу жилья — более 3 млн кв. м и стабильно входит в первую десятку (7-е место в РФ) регионов по строительству жилья.

По численности населения Башкортостан занимает первое место в ПФО и седьмое — в стране. Уровень безработицы, по последним данным, составляет 2,8%, это самое низкое значение с 1991 года. Благодаря организации общественных работ, обучению новым компетенциям, созданию временных рабочих мест удалось существенно сократить численность сотрудников, находящихся под риском увольнения.

«Башкортостан как опорный регион страны активно проявляет себя по всем вопросам федеральной повестки. Хочу еще раз поблагодарить вас, Дмитрий Николаевич (Чернышенко - прим. ред.), за поддержку нашей республики. Заверяю, что на Башкортостан можно всегда рассчитывать», - подытожил Радий Хабиров.