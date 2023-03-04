Вернувшиеся в отпуск со спецоперации мобилизованные поддержали создание в Башкирии новых батальонов

Группа мобилизованных из Башкирии, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сегодня, 4 марта, прибыла в Уфу. Они получили право на краткосрочный отпуск и несколько дней отдохнут дома.
Военнослужащие прибыли в столицу Башкирии на автобусах «Башавтотранса». Напомним, бойцов в республику и обратно на Донбасс по поручению Главы республики Радия Хабирова перевозят автобусы главного автоперевозчика региона. Воины возвращаются в отпуск и отбывают в свои расположения организованными группами согласно указу министерства обороны РФ.
«Воины, с прибытием. Рады видеть вас живыми и здоровыми. Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров передаёт вам и вашим близким привет. Руководитель республики знает, что вы доблестно выполняете свой долг и с честью несёте знамя республики на передовой. Знаю, с каким нетерпением ждут вас родные люди. Отдыхайте, набирайтесь сил, вы это заслужили», — приветствовал мобилизованных советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.
Военнослужащие возложили на Советской площади цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову и поклонились легендарному комдиву, принявшему последний бой в 1943 году на Донбассе.
Наконец, долгожданные минуты объятий с жёнами, детьми, родителями, товарищами. Нашлось время у воинов и для беседы с корреспондентом информагентства «Башинформ». Они рассказали, что с нетерпением ждали отпуска и первое, чем они займутся, это сходят в баню и выспятся.
Воин с позывным «Радий» до мобилизации трудился в офисе. Он рассказал, что служба в зоне СВО многое изменила в его жизни. По его словам, там обострилось чувство товарищества, долга, патриотизма.
«На передовой мой боевой товарищ, который рядом со мной сжимает автомат, надеется на меня, а я рассчитываю на него, и мы все, как одно целое. Понятно, что мы все прошли срочную службу и пришлось вспоминать армейские навыки, но в зоне СВО особенное восприятие действительности. Здесь ещё острее чувствуется ответственность, мы понимаем, что защищаем Родину и в ответе за мирное небо. Вот сейчас приеду домой, жена, пока ехал, сообщила, что приготовила вкусный обед. Затем надо собрать гостей, поговорить с ними. Конечно же, погулять с детьми в парке. Видите, какой сегодня снег идёт? Так что, успеем снеговика слепить. Это и есть то, ради чего мы выполняем задачи СВО», — сказал «Радий».
Высказал «Радий» и своё отношение к созданию в Башкирии новых добровольческих батальонов. Напомним, в республике формируются два новых добровольческих батальона для участия в СВО. Как сообщало информагентство «Башинформ», один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные Амуры».
«Радий» отметил, что создание новых добровольческих формирований своевременно и актуально.
«Это ещё раз говорит о том, что в Башкирии живут патриоты, всегда готовые встать на защиту Отчизны. Мы проявляем уважение к мужчинам, принявшим решение записаться добровольцами. Если в состав новых батальонов войдут специалисты, имеющие боевой опыт, то это станет весомой поддержкой. Вместе с тем, хотел бы напомнить будущим бойцам, что на передовой необходимо обладать хорошей физической подготовкой. Так что, если есть время, подтяните её. Там приходится много двигаться, при этом на воинах масса экипировки и боекомплекта. Кроме того, советую проверить зубы и ЖКТ. И ещё. Конечно же, надо понимать, что там не курорт. Поэтому психологический настрой тоже будет не лишним», — отметил «Радий».
«Так и есть. Очень важно подготовить себя самостоятельно, а не только рассчитывать на то, что это сделают командиры либо специалисты на боевом слаживании, — присоединился к беседе боец с позывным „Грибник“. — Мой товарищ прав, психологическая подготовка имеет большое значение. Главное, ничего не надо бояться. Мы — башкирские воины — как одна семья. Тем более, мы чувствуем большую поддержку Главы Башкирии Радия Фаритовича Хабирова и жителей республики. Так что, Победа будет за нами».
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.
Добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.
«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.