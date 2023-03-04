Вернувшиеся в отпуск со спецоперации мобилизованные поддержали создание в Башкирии новых батальонов

Группа мобилизованных из Башкирии, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сегодня, 4 марта, прибыла в Уфу. Они получили право на краткосрочный отпуск и несколько дней отдохнут дома.

Военнослужащие прибыли в столицу Башкирии на автобусах «Башавтотранса». Напомним, бойцов в республику и обратно на Донбасс по поручению Главы республики Радия Хабирова перевозят автобусы главного автоперевозчика региона. Воины возвращаются в отпуск и отбывают в свои расположения организованными группами согласно указу министерства обороны РФ.

«Воины, с прибытием. Рады видеть вас живыми и здоровыми. Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров передаёт вам и вашим близким привет. Руководитель республики знает, что вы доблестно выполняете свой долг и с честью несёте знамя республики на передовой. Знаю, с каким нетерпением ждут вас родные люди. Отдыхайте, набирайтесь сил, вы это заслужили», — приветствовал мобилизованных советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

Военнослужащие возложили на Советской площади цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову и поклонились легендарному комдиву, принявшему последний бой в 1943 году на Донбассе.