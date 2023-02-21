Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

Поддержка военнослужащих СВО и их семей, развитие экономики, особая роль России на геополитической карте мира - вот несколько из основных тезисов, озвученных сегодня президентом России в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По словам Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, сегодняшнее обращение Владимира Путина имеет определяющее значение как для России, так и для всего мира.

В частности, была снова озвучена главная задача — поддержка Донбасса, новых субъектов РФ.

"Говорилось о мерах поддержки военнослужащих, всех, кто принимает участие в СВО. Президент принял решение о создании государственного фонда поддержки семей военнослужащих, в том числе погибших ребят. Подразделения Фонда до конца года развернут во всех регионах России. Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — сказал Радий Хабиров в Кремле.

Масштабные задачи поставил президент Россиии и в вопросах развития экономики, что является важнейшим посылом для руководителей регионов.

«Мы должны прорываться и делать очевидное движение вперёд. Статистика показывает, что, несмотря на апокалиптические прогнозы, спад промышленности в стране составил всего два процента. Если говорить о нашей республике, то мы вообще 2022 год закончили с плюсом в три процента. Будем двигаться дальше», — отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики добавил, что решение президента о приостановлении участия в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений особая норма, которая касается всех. Радий Хабиров подчеркнул, что пора ставить точку в этих вопросах.

«Если нас всё время пытаются шельмовать, то наша страна должна задуматься о своей безопасности. Повторю, я не первый раз на Послании, но сегодня испытываю особые эмоции. Мы — одна большая страна, единый народ. И мы, конечно, победим!» — резюмировал Радий Хабиров.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил сегодня, 21 февраля, с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин говорил о специальной военной операции, международной обстановке, социальном и экономическом развития России, сообщал «Башинформ».