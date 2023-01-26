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СВОих не бросаем
Вчера, 14:46

Родная, я – дома: В Башкирию в отпуск из СВО приехали военнослужащие башкирских батальонов

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Военнослужащие батальонов имени Героев России Александра Доставалова  и Минигали Шаймуратова получили право на отпуск. Сегодня, 26 января, они ранним утром прибыли в Уфу и сразу же посетили Советскую площадь, где возложили цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову и поклонились легендарному комдиву, принявшему последний бой в 1943 году на Донбассе.

Воинов встретили их родные и близкие, а также советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Бойцы, мы рады видеть вас дома. Передаю вам привет от Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Башкирские воины доблестно служат в зоне специальной военной операции и безупречно выполняют боевые задачи, поставленные перед нашей страной. Об этом я знаю не понаслышке: о вас постоянно говорит и командование», – обратился к боевым товарищам Алик Камалетдинов.

Это первая организованная группа военнослужащих башкирских батальонов, прибывших в республику в отпуск. Раньше они приезжали домой поодиночке либо небольшими группами, согласно приказу своих командиров.

В отпуск прибыли 22 военнослужащих батальонов имени Героя России Александра Доставалова и несколько раненых бойцов батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Они лечились в военных госпиталях, теперь им предстоит реабилитация в медучреждениях республики.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Воины более полугода не были в родном доме. Поводов для радости даже больше. Указ Главы Республики Башкортостан о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих трёх башкирских батальонов имени героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и национального героя Салавата Юлаева стал очень своевременным. Радий Фаритович заверил воинов, что она будет оказана, ещё в декабре прошлого года, когда приехал к ним в зону СВО, и он своё слово сдержал. Я считаю, что такие меры нужны нашим военнослужащим и членам их семей. Кроме того, республика постоянно оказывает гуманитарную помощь. Батальоны и мобилизованные получают всё, что просят в своих заявках, и даже больше. Я сам принимал гумконвои и могу заверить – республика занимается этой задачей на самом высоком уровне. Другие регионы тоже присылают помощь своим землякам, но, насколько я могу судить, она не настолько мощная, как в Башкирии», – сказал Алик Камалетдинов информагентству «Башинформ».

Военнослужащий «шаймуратовского» батальона с позывным «Батл» служит с первых дней СВО. На передовой он – старший наводчик гранотомётного взвода.

«В гражданской жизни я занимался тренерской деятельностью, промышленным альпинизмом, много путешествовал. Но пришло время защищать Родину. Важно поскорее покончить с фашистской нечистью, и кто, если не мы, сделает это? Поэтому, не раздумывая, отправился выполнять свой долг. Служить непросто, это надо признать. Но мы хорошо обучались, тренировались и были готовы. Командование о нас отзывается хорошо. Я убеждён, что башкирские воины самые лучшие. Надо отметить, что волнение на передовой – это нормальное состояние, не боится только глупый человек. Но мы – башкирские воины – преодолеваем всё и идём вперёд. Так что победа обязательно будет за нами. Поддержка республики очень важна для нас. Приятной новостью для нас стал недавний указ Главы республики о дополнительных мерах нашей поддержки. Но её мы чувствуем постоянно. Спасибо руководству Башкирии, нашим землякам», – сказал «Батл».

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Воин «Бек» не молод. До того, как стать участником СВО, мужчина работал плотником, но так сложилось, что мастер держит в руках АК - автомат Калашникова. Он задумчив, немногословен, лицо обветрено, взгляд бойца пронзительный.

«Дома меня ждут супруга и четверо детей. Я им звонил, если была возможность. Но наконец-то я обниму своих любимых, они дождались меня. Когда началась специальная военная операция, я не сомневался, что встану в один строй с односельчанами и буду выполнять боевые задачи, поставленные перед нами страной», – говорит мужчина.

За плечами механика-водителя БМП «Саита» шесть командировок на Кавказ, так что он знает, как пахнет порох и звучат взрывы. Он охотно делится своим опытом со своими товарищами, которые впервые взяли в руки автомат. Дома воина ждали жена, три дочери и 11-летний сын. А скоро у него ещё и внук родится. «Саит» отметил, что указ Главы Башкирии о мерах социальной поддержки военнослужащих очень важный. Вместе с тем он подчёркивает, что для бойцов также важна систематическая гуманитарная помощь, организуемая по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Словом, сейчас главное - поскорее одержать победу и вернуться в родные дома живыми и здоровыми, отметил «Саит».

Его супруга Эльвира говорит, что, когда узнала о решении мужа стать участником СВО, поддержала его.

«Да, я волновалась, мы все переживали. Но кто, если не наши мужчины защитят Родину. Башкирские мужчины самые отважные и сильные. Я благодарна руководству республики за то, что они не оставляют своих сыновей, а также поддерживают семьи воинов. Хотелось бы пожелать матерям, жёнам наших воинов быть терпеливыми, главное, ждите и всё будет хорошо», – сказала Эльвира.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Воин «Рахим» бережно держит в руках крохотную драгоценность – свою пятимесячную малышку.

«У меня родилась дочь. Я впервые держу её на руках. Это непередаваемые эмоции. Спасибо командованию, что, как только представилась возможность, они отправили меня домой. И поэтому я счастлив держать в руках самое большое счастье в моей жизни», – поделился своей радостью «Рахим».

Воинов на Советской площади приветствовали кадеты и юнармейцы лицея Булгаково и преподаватель – ветеран военной службы, майор запаса Ильшат Гафаров. Знаменосец кадетского расчёта, лицеист Шамиль рассказал информагентству, что его отец также является участником СВО.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Мой папа спецназовец, служит в батальоне имени Минигали Шаймуратова. Я горжусь своим папой, он научил меня маршировать, занимался со мной в тренажёрном зале. В будущем планирую работать стоматологом. Но какую бы профессию ни выбрал, отец говорит, что мужчина должен всегда быть готовым защитить свою Родину», – сказал мальчик.

После возложения цветов военнослужащие башкирских батальонов отправились по местам своего проживания. Не всех их сегодня на площади встретили семьи, поэтому впереди у мужчин долгожданные объятия с родными и близкими.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Автор:Эдуард Кускарбеков
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