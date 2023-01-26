Родная, я – дома: В Башкирию в отпуск из СВО приехали военнослужащие башкирских батальонов

«Воины более полугода не были в родном доме. Поводов для радости даже больше. Указ Главы Республики Башкортостан о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих трёх башкирских батальонов имени героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и национального героя Салавата Юлаева стал очень своевременным. Радий Фаритович заверил воинов, что она будет оказана, ещё в декабре прошлого года, когда приехал к ним в зону СВО, и он своё слово сдержал. Я считаю, что такие меры нужны нашим военнослужащим и членам их семей. Кроме того, республика постоянно оказывает гуманитарную помощь. Батальоны и мобилизованные получают всё, что просят в своих заявках, и даже больше. Я сам принимал гумконвои и могу заверить – республика занимается этой задачей на самом высоком уровне. Другие регионы тоже присылают помощь своим землякам, но, насколько я могу судить, она не настолько мощная, как в Башкирии», – сказал Алик Камалетдинов информагентству «Башинформ».

Военнослужащий «шаймуратовского» батальона с позывным «Батл» служит с первых дней СВО. На передовой он – старший наводчик гранотомётного взвода.

«В гражданской жизни я занимался тренерской деятельностью, промышленным альпинизмом, много путешествовал. Но пришло время защищать Родину. Важно поскорее покончить с фашистской нечистью, и кто, если не мы, сделает это? Поэтому, не раздумывая, отправился выполнять свой долг. Служить непросто, это надо признать. Но мы хорошо обучались, тренировались и были готовы. Командование о нас отзывается хорошо. Я убеждён, что башкирские воины самые лучшие. Надо отметить, что волнение на передовой – это нормальное состояние, не боится только глупый человек. Но мы – башкирские воины – преодолеваем всё и идём вперёд. Так что победа обязательно будет за нами. Поддержка республики очень важна для нас. Приятной новостью для нас стал недавний указ Главы республики о дополнительных мерах нашей поддержки. Но её мы чувствуем постоянно. Спасибо руководству Башкирии, нашим землякам», – сказал «Батл».