Родная, я – дома: В Башкирию в отпуск из СВО приехали военнослужащие башкирских батальонов

Военнослужащие батальонов имени Героев России Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова получили право на отпуск. Сегодня, 26 января, они ранним утром прибыли в Уфу и сразу же посетили Советскую площадь, где возложили цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову и поклонились легендарному комдиву, принявшему последний бой в 1943 году на Донбассе.
Воинов встретили их родные и близкие, а также советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.
«Бойцы, мы рады видеть вас дома. Передаю вам привет от Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Башкирские воины доблестно служат в зоне специальной военной операции и безупречно выполняют боевые задачи, поставленные перед нашей страной. Об этом я знаю не понаслышке: о вас постоянно говорит и командование», – обратился к боевым товарищам Алик Камалетдинов.
Это первая организованная группа военнослужащих башкирских батальонов, прибывших в республику в отпуск. Раньше они приезжали домой поодиночке либо небольшими группами, согласно приказу своих командиров.
В отпуск прибыли 22 военнослужащих батальонов имени Героя России Александра Доставалова и несколько раненых бойцов батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Они лечились в военных госпиталях, теперь им предстоит реабилитация в медучреждениях республики.
«Воины более полугода не были в родном доме. Поводов для радости даже больше. Указ Главы Республики Башкортостан о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих трёх башкирских батальонов имени героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и национального героя Салавата Юлаева стал очень своевременным. Радий Фаритович заверил воинов, что она будет оказана, ещё в декабре прошлого года, когда приехал к ним в зону СВО, и он своё слово сдержал. Я считаю, что такие меры нужны нашим военнослужащим и членам их семей. Кроме того, республика постоянно оказывает гуманитарную помощь. Батальоны и мобилизованные получают всё, что просят в своих заявках, и даже больше. Я сам принимал гумконвои и могу заверить – республика занимается этой задачей на самом высоком уровне. Другие регионы тоже присылают помощь своим землякам, но, насколько я могу судить, она не настолько мощная, как в Башкирии», – сказал Алик Камалетдинов информагентству «Башинформ».
Военнослужащий «шаймуратовского» батальона с позывным «Батл» служит с первых дней СВО. На передовой он – старший наводчик гранотомётного взвода.
«В гражданской жизни я занимался тренерской деятельностью, промышленным альпинизмом, много путешествовал. Но пришло время защищать Родину. Важно поскорее покончить с фашистской нечистью, и кто, если не мы, сделает это? Поэтому, не раздумывая, отправился выполнять свой долг. Служить непросто, это надо признать. Но мы хорошо обучались, тренировались и были готовы. Командование о нас отзывается хорошо. Я убеждён, что башкирские воины самые лучшие. Надо отметить, что волнение на передовой – это нормальное состояние, не боится только глупый человек. Но мы – башкирские воины – преодолеваем всё и идём вперёд. Так что победа обязательно будет за нами. Поддержка республики очень важна для нас. Приятной новостью для нас стал недавний указ Главы республики о дополнительных мерах нашей поддержки. Но её мы чувствуем постоянно. Спасибо руководству Башкирии, нашим землякам», – сказал «Батл».
Воин «Бек» не молод. До того, как стать участником СВО, мужчина работал плотником, но так сложилось, что мастер держит в руках АК - автомат Калашникова. Он задумчив, немногословен, лицо обветрено, взгляд бойца пронзительный.
«Дома меня ждут супруга и четверо детей. Я им звонил, если была возможность. Но наконец-то я обниму своих любимых, они дождались меня. Когда началась специальная военная операция, я не сомневался, что встану в один строй с односельчанами и буду выполнять боевые задачи, поставленные перед нами страной», – говорит мужчина.
За плечами механика-водителя БМП «Саита» шесть командировок на Кавказ, так что он знает, как пахнет порох и звучат взрывы. Он охотно делится своим опытом со своими товарищами, которые впервые взяли в руки автомат. Дома воина ждали жена, три дочери и 11-летний сын. А скоро у него ещё и внук родится. «Саит» отметил, что указ Главы Башкирии о мерах социальной поддержки военнослужащих очень важный. Вместе с тем он подчёркивает, что для бойцов также важна систематическая гуманитарная помощь, организуемая по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Словом, сейчас главное - поскорее одержать победу и вернуться в родные дома живыми и здоровыми, отметил «Саит».
Его супруга Эльвира говорит, что, когда узнала о решении мужа стать участником СВО, поддержала его.
«Да, я волновалась, мы все переживали. Но кто, если не наши мужчины защитят Родину. Башкирские мужчины самые отважные и сильные. Я благодарна руководству республики за то, что они не оставляют своих сыновей, а также поддерживают семьи воинов. Хотелось бы пожелать матерям, жёнам наших воинов быть терпеливыми, главное, ждите и всё будет хорошо», – сказала Эльвира.
Воин «Рахим» бережно держит в руках крохотную драгоценность – свою пятимесячную малышку.
«У меня родилась дочь. Я впервые держу её на руках. Это непередаваемые эмоции. Спасибо командованию, что, как только представилась возможность, они отправили меня домой. И поэтому я счастлив держать в руках самое большое счастье в моей жизни», – поделился своей радостью «Рахим».
Воинов на Советской площади приветствовали кадеты и юнармейцы лицея Булгаково и преподаватель – ветеран военной службы, майор запаса Ильшат Гафаров. Знаменосец кадетского расчёта, лицеист Шамиль рассказал информагентству, что его отец также является участником СВО.
«Мой папа спецназовец, служит в батальоне имени Минигали Шаймуратова. Я горжусь своим папой, он научил меня маршировать, занимался со мной в тренажёрном зале. В будущем планирую работать стоматологом. Но какую бы профессию ни выбрал, отец говорит, что мужчина должен всегда быть готовым защитить свою Родину», – сказал мальчик.
После возложения цветов военнослужащие башкирских батальонов отправились по местам своего проживания. Не всех их сегодня на площади встретили семьи, поэтому впереди у мужчин долгожданные объятия с родными и близкими.