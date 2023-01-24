Бойцы находящихся на СВО батальонов Башкирии каждые полгода будут получать по 200 тысяч рублей

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 23 января 2023 года подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, проходящих военную службу в Башкирском мотострелковом батальоне имени Минигали Шаймуратова, Башкирском мотострелковом батальоне имени Александра Доставалова, Башкирском батальоне оперативного назначения имени Салавата Юлаева». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, бойцы трех батальонов Башкирии, сформированных для участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, каждые полгода будут получать по 200 тысяч рублей.

Как ранее сообщал «Башинформ», в 2023 году лицам, проходящим военную службу в Башкирских батальонах не менее 180 дней, установлена единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей. Получение выплаты, установленной настоящим указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

Выплату будет производить министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан через ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения.

Правительство Республики Башкортостан должно определить источники финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией настоящего указа. Указ вступает в силу со дня подписания.