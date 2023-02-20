Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
0
84.01
+1.01
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
СВОих не бросаем
Сегодня, 12:37

Радий Хабиров поручил открыть в Башкирии центры поддержки участников СВО и их семей

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В Башкирии будут созданы центры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Поручение правительству республики и главам муниципалитетов об организации учреждений для помощи участникам СВО и их родным дал Глава Башкирии Радий Хабиров. Один центр будет создан в Уфе, один в Нефтекамске и еще один в Сибае. Примером послужит опыт Стерлитамака, где уже открылся центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщало информагентство «Башинформ».

«В Уфе найдите помещение. Можно в исполкоме „Единой России“. У меня есть там свой кабинет, я готов его отдать. Подумайте, где еще можно найти площади. Необходимо также подыскать помещения в Нефтекамске и в Сибае. Через две недели доложите. К 1 апреля я жду конкретных результатов по открытию таких центров. Пока нужно открыть их в Уфе, Нефтекамске и Сибае, а дальше будем решать», — обратился Радий Хабиров к членам правительства и главам городов.

По словам главы администрации города Рустема Газизова, ранее гуманитарная помощь собиралась в разных учреждениях Стерлитамака. Предприятия, организации, неравнодушные жители приносили гуманитарную помощь, объёмы которой продолжали расти. В пунктах сбора посылок требовалось упорядоченность и понимание, что необходимо воинам и как гуманитарный груз будет доставляться. Кроме того, родные и близкие участников СВО нуждались в юридических консультациях. Так появилась идея создания центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это первый такой центр, который будет работать по принципу „единого“ окна.

В центре в режиме «единого окна» родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика