Радий Хабиров поручил открыть в Башкирии центры поддержки участников СВО и их семей

В Башкирии будут созданы центры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Поручение правительству республики и главам муниципалитетов об организации учреждений для помощи участникам СВО и их родным дал Глава Башкирии Радий Хабиров. Один центр будет создан в Уфе, один в Нефтекамске и еще один в Сибае. Примером послужит опыт Стерлитамака, где уже открылся центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщало информагентство «Башинформ».

«В Уфе найдите помещение. Можно в исполкоме „Единой России“. У меня есть там свой кабинет, я готов его отдать. Подумайте, где еще можно найти площади. Необходимо также подыскать помещения в Нефтекамске и в Сибае. Через две недели доложите. К 1 апреля я жду конкретных результатов по открытию таких центров. Пока нужно открыть их в Уфе, Нефтекамске и Сибае, а дальше будем решать», — обратился Радий Хабиров к членам правительства и главам городов.

По словам главы администрации города Рустема Газизова, ранее гуманитарная помощь собиралась в разных учреждениях Стерлитамака. Предприятия, организации, неравнодушные жители приносили гуманитарную помощь, объёмы которой продолжали расти. В пунктах сбора посылок требовалось упорядоченность и понимание, что необходимо воинам и как гуманитарный груз будет доставляться. Кроме того, родные и близкие участников СВО нуждались в юридических консультациях. Так появилась идея создания центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это первый такой центр, который будет работать по принципу „единого“ окна.

В центре в режиме «единого окна» родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать.