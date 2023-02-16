Новости Башкортостана и Уфы
74.21
+0.34
79.57
+0.23
85.28
-0.1
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
СВОих не бросаем
Сегодня, 07:15

В Башкирии открылся первый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей

Рустем Газизов/vk.com
Фото:Рустем Газизов/vk.com

В Стерлитамаке открылся центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По данным агентства «Башинформ», это первое подобное учреждение в Башкирии.

В центре в режиме «единого окна» родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать.

«Создать в Стерлитамаке центр поддержки мы решили ещё в ноябре прошлого года на заседании совета директоров предприятий. Идею озвучил председатель совета Эдуард Давыдов. Благодаря слаженной работе за считанные месяцы нам удалось подготовить и оснастить центр. Уверен, что он поможет тем, кто в этом особенно нуждается», - подчеркнул мэр города Рустем Газизов.

Центр поддержки располагается по адресу: улица Худайбердина, 122. Режим работы: с 10.00 до 20.00, в субботу – с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(929)-75-74-892.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика