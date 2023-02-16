В Башкирии открылся первый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей

В Стерлитамаке открылся центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По данным агентства «Башинформ», это первое подобное учреждение в Башкирии.

В центре в режиме «единого окна» родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать.

«Создать в Стерлитамаке центр поддержки мы решили ещё в ноябре прошлого года на заседании совета директоров предприятий. Идею озвучил председатель совета Эдуард Давыдов. Благодаря слаженной работе за считанные месяцы нам удалось подготовить и оснастить центр. Уверен, что он поможет тем, кто в этом особенно нуждается», - подчеркнул мэр города Рустем Газизов.

Центр поддержки располагается по адресу: улица Худайбердина, 122. Режим работы: с 10.00 до 20.00, в субботу – с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(929)-75-74-892.