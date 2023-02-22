- Запад предрекал экономике России спад 25%, а фактически ВВП снизился только на 2,1%. При этом объемы ввода жилья впервые в современной истории превысили 100 миллионов квадратных метров, аграрии собрали более 150 миллионов тонн зерна, в том числе более 100 миллионов тонн пшеницы, это абсолютный рекорд, а безработица ниже, чем до коронавируса – 3,7%. Более трех миллионов квадратных метров жилья и пять миллионов тонн зерна из них внесла Башкирия, для нас это тоже абсолютные рекорды. Официальная безработица в республике – 2,8%.
«Мы должны прорываться и делать очевидное движение вперёд. Статистика показывает, что, несмотря на апокалиптические прогнозы, спад промышленности в стране составил всего два процента. Если говорить о нашей республике, то мы вообще 2022 год закончили с плюсом в три процента. Будем двигаться дальше», — прокомментировал послание глава Башкирии Радий Хабиров.
- Смыслом работы президент видит не приспособление к текущим условиям, а вывод экономики на новые рубежи. «Сейчас все быстро меняется, это время не только вызовов, но и возможностей. От того, как мы их реализуем, зависит наша будущая жизнь», - сказал Владимир Путин.
- Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических, конституционных процедур.