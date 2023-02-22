Что сказал Владимир Путин
в ходе послания. Самое главное для жителей Башкирии
Президент России обратился с посланием к Федеральному Собранию. Мы максимально коротко, но емко собрали самые главные его тезисы.
Конфликт на Украине
- Значительная часть выступления Путина была посвящена спецоперации. Он объяснил ее начало желанием защитить Россию и ликвидировать нацистскую угрозу, а также заявил, что переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники велись еще до начала СВО. Как отметил президент, Россия пыталась решить проблему мирным путем и была готова к конструктивному диалогу, но «за ее спиной» готовился другой сценарий. «Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – сказал Владимир Путин.

- По словам президента, в борьбе с Россией Запад пытается расшатать и расколоть общество, делая ставку на национал-предателей, у которых во все времена «один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить».
Помощь СВО
- Координацией всех видов помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО будет заниматься специальный государственный фонд. Он будет работать по принципу «одного окна». За каждой семьей погибшего и за каждым ветераном закрепят персонального социального работника, который будет решать все возникающие вопросы. В Башкирии уже начали создавать похожую структуру – сначала первый центр открылся в середине февраля в Стерлитамаке, после Радий Хабиров поручил оперативно найти помещения и открыть центры в Уфе, Нефтекамске и Сибае.

- Все военнослужащие, добровольцы и мобилизованные получают право на двухнедельный без учета времени на дорогу отпуск и не реже одного раза в полгода.

- Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

- Для работников предприятия оборонно-промышленного комплекса запускается программа льготного арендного жилья. Ставка аренды в нем будет существенно ниже рыночной.
Социальные выплаты
- С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля по стране, а в Башкирии, с учетом районного коэффициента, 23 389 рублей.

- Размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей вырастает с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, по расходам на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств - с 120 до 150 тысяч рублей. Таким образом, сумма возврата увеличивается до 14,3 и 19,5 тысяч рублей соответственно. Напомним, получить их можно, подав заявку в Налоговой службе, МФЦ или онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

- Программа бесплатной газификации для граждан становится бессрочной.

- Добровольные пенсионные накопления будут застрахованы как банковские вклады, но на вдвое большую сумму – до 2,8 млн рублей.
Образование и наука
- Россия отказывается от Болонской системы и возвращается к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения будет от 4 до 6 лет. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, можно будет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования. Студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. Выданные дипломы будут действительны.

- Спрос на выпускников техникумов и колледжей просто огромный, колоссальный. За ближайшие пять лет надо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

- Необходимо серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов по гуманитарным наукам, прежде всего - истории, обществознанию, литературе, географии. Чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, о нашей культуре и традициях.

- Финансирование жилья для молодых ученых увеличивается.
Про возвращение бизнеса олигархов в Россию
Владимир Путин призвал всех бизнесменов «быть со своей Родиной, работать для соотечественников. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя в городах, поселках, в своей стране, чтобы заслужить благосклонность людей». Таких предпринимателей в бизнесе у нас много. Именно за ними, по словам Путина, будущее отечественного бизнеса, так как источники благополучия и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России.

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, лишился яхт, дворцов за рубежом. В разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», - сказал президент.

Также президент призвал пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим преступлениям и двигаться в сторону декриминализации законодательства по этому вопросу.
Будущее экономики
- Запад предрекал экономике России спад 25%, а фактически ВВП снизился только на 2,1%. При этом объемы ввода жилья впервые в современной истории превысили 100 миллионов квадратных метров, аграрии собрали более 150 миллионов тонн зерна, в том числе более 100 миллионов тонн пшеницы, это абсолютный рекорд, а безработица ниже, чем до коронавируса – 3,7%. Более трех миллионов квадратных метров жилья и пять миллионов тонн зерна из них внесла Башкирия, для нас это тоже абсолютные рекорды. Официальная безработица в республике – 2,8%.

«Мы должны прорываться и делать очевидное движение вперёд. Статистика показывает, что, несмотря на апокалиптические прогнозы, спад промышленности в стране составил всего два процента. Если говорить о нашей республике, то мы вообще 2022 год закончили с плюсом в три процента. Будем двигаться дальше», — прокомментировал послание глава Башкирии Радий Хабиров.

- Смыслом работы президент видит не приспособление к текущим условиям, а вывод экономики на новые рубежи. «Сейчас все быстро меняется, это время не только вызовов, но и возможностей. От того, как мы их реализуем, зависит наша будущая жизнь», - сказал Владимир Путин.

- Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических, конституционных процедур.
22.02.2023

Текст - Станислав Шахов.
Фото - kremlin.ru, Олег Яровиков, Валерий Шахов.
Дизайн - Валерия Любина.