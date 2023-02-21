Владимир Путин предложил установить размер страхования пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей

Президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выступил с предложением установить размер страховых покрытий добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей. Сумма в два раза больше, чем для банковских вкладов.

«Нужно гарантировать сохранность добровольных пенсионных накоплений. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Напомню, такие вклады граждан в размере 1,4 млн рублей застрахованы государством, и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю вдвое большую сумму», - сказал глава государства.