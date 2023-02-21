Россия возвращается к базовой системе высшего образования

В высшей школе назрели перемены: «необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе и нового опыта», сказал президент России в своем послании Федеральному собранию.

Владимир Путин предложил вернуться к основам — срок обучения от четырех до шести лет, а если профессия требует дополнительной подготовки, то студент может продолжить образование в магистратуре или ординатуре, аспирантура — отдельный блок.

«В рамках одного вуза могут быть предложены разные программы. Если нужна узкая специализация, то молодой человек сможет продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Отдельно будет обучение в аспирантуре. Переход на новую систему должен быть плавным. Особо отмечу: те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить обучаться по действующим программам. Они не должны потерять в своих правах», — сказал глава государства.