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Вчера, 14:56

В России создадут фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации

В России будет создан специальный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации. Об этом в ходе своего послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

«Наш долг — поддержать семьи погибших в спецоперации, на их нужды нужно откликаться сразу. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах», — сказал российский лидер. При этом он отметил, что создание специального фонда помощи семьям участников СВО не снимает ответственности с других органов власти.

Президент обратил внимание, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный координатор, который будет решать возникающие вопросы. Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить протезированию и долговременному уходу на дому.

«Задача — сделать все „без казенщины и бюрократии“», — указал Владимир Путин.

Также глава государства предложил установить для бойцов отпуск не менее 14 дней каждые полгода, без учета времени на дорогу, чтобы было время и возможность навестить семьи.

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