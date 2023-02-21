Президент предложил чаще отправлять бойцов в отпуск с СВО

«Служба на специальной военной операции стоит огромных сил. Предлагаю сделать для бойцов отпуска — не менее 14 дней не реже чем раз в полгода, без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семью, побыть рядом с близкими», — сказал Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию. Он также подчеркнул, что в курсе проблем с оснащением и денежным довольствием, со страховыми выплатами по ранениям и медицинской помощи. Не все вопросы решены, и нужно разбираться в каждом случае, отметил президент.